Mourinho-Spalletti, il grande ex a sorpresa: “Ecco chi prenderei”

José Mourinho e Luciano Spalletti finiscono nel mirino del grande ex della Serie A. Il verdetto sui due tecnici è netto, ecco le parole in diretta.

La stagione in Serie A si è fermata alla quindicesima giornata, complice l’avvio dei Mondiali in Qatar. La competizione intercontinentale per la prima volta nella storia si disputa in inverno, dividendo la stagione in due tronconi separati. Nella prima parte è brillato il Napoli di Luciano Spalletti, attualmente capolista in solitaria con un vantaggio di otto punti sul Milan, secondo in classifica. La Roma ha chiuso la stagione pre-Mondiale con tre risultati deludenti, che l’hanno vista scendere al sesto posto in classifica. Ecco il verdetto del grande ex sulla coppia di allenatori.

A dispetto di un calciomercato estivo che ha visto il Napoli perdere diversi elementi preziosi, fin qui la stagione dei partenopei è stata perfetta. Sia in Serie A che in Champions League la squadra di Luciano Spalletti, tecnico ex Roma, gli azzurri hanno brillato. A testimonianza di ciò la vetta della classifica nel campionato italiano, ed il primo posto conquistato nel girone della Champions League ai danni del Liverpool. Fin qui la stagione della Roma riserva un bilancio in chiaroscuro, aggravato dagli ultimi tre risultati senza vittoria prima della sosta. Ed arriva il verdetto del grande ex sulla coppia di tecnici.

José Mourinho “tradito” da Massimo Moratti: “Oggi prenderei Spalletti”

A proposito di ex ha parlato colui che fu patron dell’Inter ai tempi della gestione di José Mourinho. Massimo Moratti, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emettono un verdetto senza alcun dubbio sul confronto tra Mou e Spalletti: “Per stima e conoscenza Mourinho rimarrebbe per me sempre la sicurezza. Sotto un aspetto di novità prenderei Spalletti per il quale ho una grande che sicuramente riuscirebbe a far bene.” oi il verdetto finale: “Se fossi ancora presidente dell’Inter oggi direi Spalletti.”