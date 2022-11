Roma, Tiago Pinto su Abraham-Dybala: “I soldi non bastano”

Roma, non solo Mourinho, anche Tiago Pinto che è con la squadra in Giappone ha rilasciato delle dichiarazioni. Ecco i suoi retroscena

Come sappiamo la Roma è in Giappone dove domani affronterà la prima delle due amichevoli in programma della sua tournée. E ha parlato anche Tiago Pinto, che è con la squadra. Qui invece potete leggere tutte le dichiarazioni di José Mourinho.

Il gm, comunque, ha rivelato alcuni momenti importanti che hanno portato nella Capitale non solo lo Special One, ma anche Dybala e Abraham: probabilmente sono loro tre i migliori colpi del giovane dirigente portoghese approdato in città sei mesi dopo l’arrivo dei Friedkin. Era gennaio, pochi lo conoscevano. Ma immediatamente ha dimostrato di sapere fare e anche bene il proprio lavoro. Ecco le sue parole rilasciate al Foreign Correspondents Club of Japan.

Roma, i retroscena di Pinto

Sulla trattative più importanti della sua esperienza in giallorosso, Pinto ha candidamente ammesso che con Mou “è stato facile, anche se la gente non ci crede. Lui è stato convinto dal progetto dei Friedkin e dalla città. E così è stato anche per Dybala e Abraham. Non sono delle persone a cui bastano i soldi” ha rivelato. Insomma, strada in discesa nel momento in cui si è presentato davanti a loro per esporre il progetto della Roma. Questo, ovviamente, anche e soprattutto grazie ai Friedkin: “Se nel calcio ci fossero più famiglie come loro sarebbe meglio – ha spiegato ancora Pinto – loro hanno una visione giusta delle cose e non pensano solamente ai guadagni” ha sottolineato.

Un Pinto in bena di rivelazioni, un Pinto che ha parlato a cuore aperto e che ha tessuto le lodi alla proprietà. Giusto così, è evidente. Il lavoro fatto fino al momento dalla famiglia che ha preso la Roma è sotto gli occhi di tutti.