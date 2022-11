Calciomercato Roma, affare bloccato: l’agente fa partire l’asta

Il calciomercato di gennaio si avvicina e la Roma vede bloccare un affare dall’agente: scatta l’asta per l’obiettivo

La Roma è in Giappone ma il calciomercato non si ferma. Infatti mentre la squadra di Mourinho è impegnata nell’amichevole contro il Nagoya, Tiago Pinto è già al lavoro per il calciomercato invernale che si aprirà a gennaio, visto che i problemi da risolvere sono diversi. Ovviamente in primis c’è il caso Karsdorp da risolvere, la cui unica soluzione al momento sembrerebbe essere l’addio immediato.

Proprio vista la situazione dell’olandese la Roma potrebbe provare a inserire il giocatore in un importante affare che permetterebbe ai giallorossi di mettere a segno un colpo a centrocampo. Ma a bloccare tutto ci pensa l’agente, nonché fratello, dell’obiettivo.

Calciomercato Roma, scambio Karsdorp-Aouar bloccato: asta in estate

Non è più un segreto che la Roma da tempo sia sulle tracce di Houssem Aouar. Il centrocampista del Lione, con contratto in scadenza nel 2023 con il club francese, fa gola a diversi club oltre ai giallorossi. Tiago Pinto vista la situazione con Karsdorp potrebbe pensare anche a uno scambio tra i due già a gennaio, ma c’è un ostacolo che blocca tutto.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Il Romanista’, l’agente e fratello di Aouar avrebbe comunicato alla Roma, così come alle altre pretendenti, che il giocatore vuole attendere la scadenza del contratto a giugno per poi far partire l’asta tra i club per prenderlo a parametro zero. Non una buona notizia per la Roma che vede così chiudersi l’ipotesi di uno scambio con Karsdorp.