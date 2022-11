Nagoya-Roma: orario, dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni

Oggi la Roma scende in campo contro il Nagoya per la prima partita della tournée in Giappone, che si concluderà tra qualche giorno

In questo momento in cui i campionati sono fermi a causa del Mondiale in Qatar la Roma ha colto l’occasione per mantenere alta la concentrazione. José Mourinho, infatti, ha portato i giallorossi in Giappone per una tournée che permetterà ai giocatori di mettere minuti nelle gambe. Visto che la Serie A è ferma, infatti, tutti quelli che non hanno preso parte alla Coppa del Mondo dovranno rimanere allenati ed è per questo che c’è in programma anche un ritiro in Portogallo.

Prima di quello, però, i giallorossi dovranno giocare contro due squadre giapponesi, gli Yokohoma Marinos e i Nagoya Grampus. Questi ultimi saranno proprio l’avversario di oggi, con la Roma che scenderà in campo alle 11.30 al Toyota Stadium di Toyota, città della prefettura giapponese di Aichi. Mourinho potrebbe dare spazio a molti giovani per farli preparare in vista del ritorno in camp di gennaio. L’occaisone, poi, permetterà allo Special One di valutarli ancora meglio da vicino, così come saranno esaminati i giocatori ancora infortunati. questi sono Pellegrini, Belotti e Spinazzola, che non dovrebbero scendere in campo.

Nagoya-Roma, in diretta u Dazn

Dal primo minuto dovrebbero scendere Svilar, Ibanez, Kumbulla, Matic, El Shaarawy, Zaniolo e Abraham, oltre a tutti i giovani che Mourinho ha voluto portare con sé. Il calcio di inizio sarà alle 11.30 e la partita sarà visibile in diretta tv e streaming su Dazn. Torna finalmente la Roma, quindi, dopo tanti giorni senza, in una partita che è necessaria per mantenere la forma, ma anche per trovare nuovi partner commerciali nel Paese del Sol Levante.