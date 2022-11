Calciomercato Roma, la Juventus mette la freccia: data già fissata

Calciomercato Roma, la Juventus ha deciso di mettere la freccia: la data del summit tra i bianconeri è già stata fissata

Intrecci di mercato con la Juventus ce ne potrebbero essere tanti nei prossimi mesi. Non solo la prossima estate, ma anche a gennaio visto che la Roma sembra avere proprio gli stessi obiettivi dei bianconeri. E, la squadra di Allegri, dal proprio canto avrebbe anche messo nel mirino un giocatore giallorosso, quel Karsdorp che ieri sera è tornato in città e che potrebbe prendere la via di Torino.

Mentre la Roma è impegnata nella tournée in Giappone anche per allacciare dei nuovi accordi commerciali che non fanno mai male, secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina la prossima settimana, al rientro dalle vacanze, la società bianconera all’interno del quartier generale potrebbe fare quello che sarebbe un vero e proprio summit di mercato. I temi trattati potrebbero essere diversi: non solo l’olandese, ma anche altri elementi che dalle parti di Trigoria avrebbero messo nel mirino.

Calciomercato Roma, summit Juventus

Sono almeno tre i terzini destri che la Roma ha messo nel proprio radar per andare a sostituire Karsdorp e che potrebbero essere pure nel mirino della Juventus. Anzi, che sono nel mirino della Juventus che è alla ricerca di un erede per Cuadrado. Holm dello Spezia, Odriozola del Real Madrid e Fresneda del Valladolid. Intrecci importanti che potrebbero metterei nei guai Pinto. Certo, ovvio che uno esclude l’altro e quindi il gm giallorosso avrebbe comunque la possibilità di prenderlo un obiettivo. Ma potrebbe anche avere la strada spianata qualora la Juve decidesse di affondare per l’olandese che adesso è un esubero dentro i giallorossi.

Vedremo nelle prossime settimane come si evolverà questa situazione, con la sensazione che saranno molti i discorsi che vedranno protagoniste le due società.