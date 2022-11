Calciomercato Roma, annuncio ufficiale e Pinto avvisato: “Sto benissimo qui”. Al via le manovre in vista della sessione invernale

Voltare pagina e prepararsi al meglio in vista del ritorno in campo, il 4 gennaio contro il Bologna nella sfida valida per la 16/a giornata di campionato. È questo il principale obiettivo che la Roma si è posta al termine della breve tournée giapponese, utile soprattutto a dare spazio ai giovani e a tessere relazioni di natura economica e commerciale. Josè Mourinho però, oltre alla ripresa del campionato per la quale spera di recuperare gli infortunati, vorrebbe accogliere in rosa almeno 2/3 elementi di spessore in grado di rinforzare l’organico.

Lo Special One ha ben chiaro in mente il profilo ideale di possibili rinforzi e se fosse necessario potrebbe anche dare il via libera a qualche cessione necessaria a fare cassa. Sul piede di partenza com’è noto c’è Eldor Shomurodov autore del gol del definitivo 3-3 contro gli Yokohama Marinos. C’è poi il caso Karsdorp che vede la società alle prese con una proibitiva opera di mediazione.

Ma il vero nodo in vista del mercato di gennaio è il centrocampo, il reparto che Josè Mourinho considera meno competitivo. L’infortunio di Wijnaldum è stata una doccia gelata sulle ambizioni giallorosse nella prima parte di stagione ma prescindere dal recupero dell’olandese, lo Special One desidera un altro rinforzi di spessore. Il profilo è già stato individuato, si tratta di Davide Frattesi che non vede l’ora di approdare a Trigoria.

Calciomercato Roma, Bove si blinda a Trigoria: Pinto avvisato

Ma per sbloccare la difficile trattativa con il Sassuolo è necessaria una cessione, forse anche dolorosa. In tal senso da qualche settimana circola il nome di Edoardo Bove, per il quale la dirigenza neroverde stravede letteralmente. Il direttore generale della Roma Tiago Pinto sarebbe anche disposto a privarsi della giovane mezz’ala, ma a quanto pare convincere Bove a cambiare aria già a gennaio non sarà facile. Queste le sue parole al termine della partita amichevole, riportate da ReteSport:

“Cosa succederà su mercato? Non saprei – ha precisato il centrocampista giallorosso -, per ora sono concentrato esclusivamente sulla squadra e sul rapporto con il mister. Nella Roma sto benissimo, per me giocare con questa maglia addosso è il massimo. A gennaio vedremo cosa succederà“.