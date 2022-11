Addio Mourinho alla Roma, Zazzaroni svela la data

La Roma ha chiuso la tournée invernale in Giappone col pareggio di Tokyo contro lo Yokohama. Zazzaroni svela un retroscena sul possibile addio dello Special One

La Roma ha chiuso la settimana in Giappone con lo scoppiettante pareggio per 3-3 contro lo Yokohama Mariners. La squadra giallorossa ha trovato due pareggi in altrettante amichevoli in terra nipponica, ora il rientro a Roma prima della nuova partenza in ritiro alla volta del Portogallo. Complice la lunga sosta per il Mondiale in Qatar, che ancora non ha visto scendere in campo Paulo Dybala, la squadra giallorossa può lavorare con calma alla ripresa della stagione ad inizio gennaio, con un occhio alle prossime manovre del calciomercato invernale.

Due pareggi in altrettante amichevoli per la Roma di José Mourinho. La vittoria continua a latitare ma il tecnico portoghese ha ricevuto messaggi incoraggianti dalla ripresa contro lo Yokohama. La squadra giallorossa ha rimontato lo svantaggio iniziale e concluso la gara sul 3-3 in rimonta, non è sfuggita la novità tattica del passaggio alla difesa a quattro nel secondo tempo di gioco. Poco prima dell’ultima amichevole giallorossa in Giappone c’è stata la rivelazione in diretta radio di Ivan Zazzaroni, secondo cui l’addio anticipato al tecnico portoghese in casa Roma non sarebbe uno scenario così impossibile.

Roma, addio Mourinho in estate: la rivelazione di Zazzaroni

Ivan Zazzaroni è stato intervistato dalla trasmissione Te la do io Tokyo, in diretta sulle frequenze di Centro Suono Sport. Il giornalista, direttore del Corriere dello Sport, apre le porte ad uno scenario a sorpresa. Secondo Zazzaroni le strade tra José Mourinho e la Roma potrebbero separarsi con un anno di anticipo, senza rispettare l’attuale contratto di tre anni. Ecco cosa ha svelato il giornalista: “Da quello che mi risulta a gennaio non c’è grande movimento in vista. Ci sono i paletti del Fair Play Finanziario. Grande disponibilità da questo punto di vista non ci può essere. Mourinho è da giugno 2021 che chiede un difensore centrale e ancora non è arrivato.” Sul possibile addio: “Secondo me, se non rinnovano al 2025 lui mmh fatica a fare il terzo anno. Non credo lui voglia continuare a fare sacrifici e mangiare anche questa m**da.“