Calciomercato Roma, doppio intreccio con la Juve: cosa sta succedendo. Il club capitolino deve rintuzzare l’assalto dei bianconeri

La tournée in Giappone della Roma si è conclusa con il rocambolesco pareggio per 3-3 contro gli Yokohama Marinos e ora l’intera rosa giallorossa avrà a disposizione ben 12 giorni di riposo prima di partire per l’Algarve, stessa sede del ritiro estivo, dove la squadra sosterrà un mini periodo di preparazione. L’obiettivo di José Mourinho è riportare Pellegrini e compagni al massimo della condizione in vista della ripresa del campionato, il 4 gennaio prossimo.

Nel frattempo, la società è al lavoro per regalare al tecnico di Setubal qualche innesto di un certo livello per accrescere il tasso tecnico della squadra. Dopo l’ingaggio a parametro zero di Ola Solbakken, la priorità del direttore generale Tiago Pinto è trovare al più presto un’alternativa a Rick Karsdorp, l’esterno destro olandese i cui rapporti con lo Special One si sono deteriorati completamente.

Sull’ex talento del Feyenoord sembra concreto l’interesse della Juventus che non ha però intenzione di ingaggiare il giocatore a titolo definitivo, ma soltanto con la classica formula del prestito. Al contrario della Roma che invece vuole monetizzare per poi reinvestire. In tal senso, proprio con il club bianconero potrebbe concretizzarsi un aspro duello di mercato. Perchè oltre a Karsdorp il ds Cherubini è sulle tracce di Alvaro Odriozola, 26enne terzino del Real Madrid finora mai utilizzato da Carlo Ancelotti.

Karsdorp e Odriozola, doppia sfida con la Juve

E da “Mundo Deportivo” arriva la conferma che sull’esterno dei Blancos è forte l’interessamento di entrambe le squadre: la Roma lo vorrebbe come sostituto di Karsdorp, la Juventus nel caso in cui non si trovasse l’intesa con i giallorossi per l’esterno oranje.

La trattativa per Odriozola entrerà nel vivo la prossima settimana: il giocatore, ovunque dovesse andare, si trasferirà quasi certamente solo in prestito. Né Roma né Juventus possono in questo momento permettersi investimenti importanti sul piano economico.