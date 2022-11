Calciomercato Roma, saccheggio Capitale: doppietta Juventus

L’attaccante della Roma è ancora nel mirino dei bianconeri che ora hanno deciso una strategia per prendere il 22 nel prossimo calciomercato

Il filo diretto tra Nicolò Zaniolo e la Juventus è sempre in piedi e non si è mai spezzato, nonostante negli ultimi mesi sembrasse destinato a rompersi. I bianconeri sono sempre stati interessati all’attaccante della Roma, vero e proprio obiettivo di calciomercato delle passate stagioni. Sono stati diversi, infatti i tentativi dei torinesi di portare il talento classe 1999 in Piemonte, ma fino ad ora i giallorossi hanno sempre risposto picche.

Sin dal suo esordio con Di Francesco contro il Real Madrid, Nicolò ha dimostrato di avere grande qualità e talento, soprattutto per uno della sua età. La prestanza fisica, poi, lo ha aiutato molto visto il suo stile di gioco. I duelli corpo a corpo sono il pane quotidiano di Nicolò che spesso non viene tutelato dagli arbitri, che non gli fischiano molti falli. Dai primi momenti con la Roma, la Juve ha sempre cercato di portare Zaniolo in bianconero, impossibile dimenticare il pizzino dimenticato da Paratici in un ristorante dove, tra i tanti nomi, c’era proprio quello del 22 romanista. La scorsa estate, poi, il corteggiamento è stato lungo e intenso, ma l’attaccante ha preferito restare a Roma.

Calciomercato Roma, la Juventus vuole Zaniolo a giugno

Come riporta Radio Radio, però, la Juventus ha elaborato una nuova strategia per partire all’attacco del numero 22 della Roma nel prossimo calciomercato. I bianconeri, infatti, hanno intenzione di migliorare la rosa con due innesti top. Si tratta di Sergej Milinkovic-Savic e di Zaniolo, che però ad oggi costano troppo. La strategia di Cherubini sarebbe quella di aspettare giugno, in modo che i due giocatori arrivino a un anno dalla scadenza del contratto. In queto modo il loro prezzo si abbasserebbe e un assalto sarebbe più facile.