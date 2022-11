Calciomercato Roma, toccata e fuga ✈️ : incontro con l’agente fissato 📆

Pinto ha organizzato l’incontro con l’agente in vista del calciomercato invernale che si apre tra circa un mese, dopo le vacanze natalizie

In questi giorni di pausa per il Mondiale in Qatar, Tiago Pinto si sta dando da fare per preparare il calciomercato della Roma. Nel primo futuro dei giallorossi, infatti, c’è la finestra delle trattative di gennaio da affrontare con diversi obiettivi alla mano. Il primo è di sicuro quello che porta un nuovo terzino sulla fascia destra, dopo l’esplosione del caso Karsdorp in seguito alla partita con il Sassuolo. A Reggio Emilia, i giallorossi hanno pareggiato 1-1 e Mourinho ha puntato il dito proprio contro l’olandese.

Per questo motivo, adesso l’ex Feyenoord è quasi un separato in casa. Quasi perché prima della partita con il Torino, il classe 1995 ha deciso di partire e tornare ad Amsterdam, lasciandosi alle spalle l’aria della Capitale. Il giocatore, infatti, ormai è destinato a lasciare Trigoria viste le parole dello Special One e sia Pinto sia il suo procuratore si stanno attivando per trovare una squadra per Rick. Gli obiettivi, però, sono diversi. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, mentre il general manager della Roma ha intenzione di cedere solo a titolo definitivo il terzino, il suo agente sta sondando anche squadre per un prestito.

Calciomercato Roma, dopo il Giappone incontro con Henkes

In questi giorni Karsdorp è tornato a Roma per svolgere una visita medica in seguito a un certificato di Johan Henkes, che assiste Rick, in cui sostiene che il numero 2 abbia un malessere psicologico che lo impossibilità a tornare e allenarsi. Il club ha così convocato l’ex Feyenoord che è tornato nella Capitale per soli due giorni, ripartendo subito per i Paesi Bassi. Dopo la tournée in Giappone, Tiago Pinto ha fissato un incontro con l’agente per discutere il futuro del giocatore. Su di lui ci sono anche due squadre turche: il Fenerbahce e il Basaksehir, che lo vorrebbero anche a titolo definitivo.