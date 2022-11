Calciomercato Roma, addio immediato 👋 : torna dall’ex 🔁

Calciomercato Roma, addio immediato: ha chiesto una via d’uscita all’ex per gennaio. Ecco le novità attorno al giocatore che sembra in uscita

Di spazio quest’anno ne ha trovato pochissimo. E anche quando sembrava potesse arrivare il suo momento, Mourinho non l’ha preso in considerazione, preferendogli anche Vina come terzo di sinistra. Insomma, secondo le informazioni riportate dalla Francia, e precisamente dal giornalista Ignazio Genuardi, Kumbulla avrebbe chiesto una via d’uscita all’ex giallorosso, adesso al Lilla, Paulo Fonseca.

Il tecnico portoghese che ha lasciato il posto sulla panchina della Roma a Mourinho, starebbe esplorando la situazione in vista anche di un addio di Fonte, 38 anni, che è ormai agli sgoccioli della carriera. Il nazionale albanese, a quanto pare, avrebbe chiesto aiuto all’ex allenatore capitolino per cercare di avere un poco di continuità nella seconda parte di stagione. Anche Reja in tempi non sospetti ha prospettato questo, visto davvero lo scarso minutaggio.

Calciomercato Roma, Fonseca vuole Kumbulla

Di questa possibile operazione di mercato ASRL ve ne aveva parlato in esclusiva lo scorso 8 novembre. E adesso le conferme arrivano anche dalla Francia per una trattativa che potrebbe davvero decollare nelle prossime settimane. A gennaio infatti una partenza di Kumbulla non è del tutto da escludere, anche se, sul giocatore, così come vi abbiamo raccontato, ci sarebbe anche l’interesse della Fiorentina, alla ricerca di un centrale difensivo da regalare a Italiano.

Insomma, il futuro di Kumbulla sembra deciso e sembra essere ormai lontano dalla Capitale. Dopo una prima annata insieme a Mou dove il campo in qualche occasione l’ha visto, il tecnico portoghese ha preso altre decisioni non schierandolo praticamente mai. Addio quasi certo.