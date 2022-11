Juve-Roma, intrigo Mondiale a tinte nerazzurre: 15 milioni subito

Le strade della Juventus e della Roma si sono incrociate di nuovo con il Mondiale a complicare le vie di calciomercato

Rick Karsdorp è ormai con un piede e mezzo fuori Trigoria. Dopo le parole di José Mourinho, la permanenza del terzino olandese nella Capitale è quasi impossibile. Anche il tecnico portoghese gli ha consigliato di cercarsi una nuova squadra nel calciomercato di gennaio, sempre in seguito a quel Sassuolo-Roma pareggiato 1-1. Proprio il gol dei neroverdi, arrivato a pochi minuti dalla fine, ha fatto perdere le staffe allo Special One, che ha puntato il dito contro l’ex Feyenoord.

Viste le dure parole, il classe 1995 ha deciso di non rimanere più a Roma, tanto da partire anche prima della partita con il Torino del 13 novembre, l’ultima di Serie A. Da quel giorno Rick è tornato solo una volta, in questi giorni per 48 ore e subito dopo ripartire. Il motivo è legato a una visita medica richiesta dal club, che sta cercando un acquirente per il terzino destro. Tiago Pinto, infatti si è attivato per cercare una sistemazione al numero 2 giallorosso, ma con ogni probabilità non dovrà cercare neanche troppo lontano. Karsdorp, infatti, è finito nel mirino della Juventus che vuole un’alternativa per far riposare Cuadrado.

Calciomercato Roma, la Juve pensa a Maehle

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Federico Cherubini ha intenzione di prendere qualcuno che possa giocare anche sulla fascia sinistra. Per questo motivo ha messo gli occhi su Joakim Maehle, terzino danese dell’Atalanta che sta giocando bene al Mondiale. Le sue abilità, mai mostrate veramente a Bergamo, hanno fatto colpo sul direttore sportivo della Juventus, che potrebbe prenderlo per migliorare la situazione sulle fasce. Se l’affare andasse in porto, la Roma perderebbe una possibile destinazione per Karsdorp.