TVPLAY | Calciomercato Roma, “35 milioni per Zaniolo”

TV PLAY | Calciomercato Roma, c’è l’annuncio in diretta sul futuro di Zaniolo: 35 milioni per la prossima stagione. Rimane in Serie A

Oggi in esclusiva vi abbiamo raccontato di quelle che sono le novità sul futuro di Nicolò Zaniolo: il numero 22 giallorosso così come risaputo ha un contratto in scadenza nel 2024 e per il momento di rinnovo non se ne parla. Insomma, la situazione è delicata anche perché Pinto, probabilmente su indicazione dei Friedkin, dovrebbe rimandare i colloqui alla fine della stagione. Sei mesi dopo, Nicolò, qualora non venisse trovato un accordo, potrebbe pure firmare per un nuovo club.

Difficilmente, ovviamente, si dovrebbe arrivare a tanto. La Juventus guarda interessata alla situazione così come anche il Tottenham potrebbe tornare all’attacco la prossima estate. Senza dimenticare, infine, quello che potrebbe essere un reale interesse del Milan di Madini che, in caso di cessione di Leao, potrebbe avere quella disponibilità economica per prendere l’attaccante giallorosso.

TV PLAY | Calciomercato Roma, il Milan su Zaniolo se cede Leao

A proposito dei rossoneri, parlando sulla diretta Twitch di calciomercato.it su TV PLAY, ha parlato Enrico Camelio. Ecco quelle che sono state le sue dichiarazioni su Zaniolo: “Se il Milan vende Leao prende Zaniolo a giugno con 35 milioni di euro”. Questo l’annuncio e visto che ad un anno dalla scadenza Pinto non potrebbe certamente chiedere i 50 milioni della scorsa estate, la cifra si potrebbe avvicinare a quella reale.

Vedremo, ovviamente, quali saranno gli sviluppi e quale sarà la situazione attorno al numero 22 della Roma. Che, nonostante non stia trovando la porta con regolarità nel corso di questa annata, si sta sacrificando molto per la squadra. E questo ovviamente è un segnale importante anche se, tra domanda e offerta per il prolungamento, balla almeno un milione di euro.