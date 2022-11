Roma, bocciatura ❌ senza appello: 🚨 “Pinto abbiamo un problema”

La Roma sta affrontando l’ultima amichevole della tournée in Giappone. Dopo il primo tempo contro lo Yokohama la bocciatura dei tifosi è senza appello

Non usano mezzi termini i tifosi della Roma sul web che durante l’amichevole di Tokyo dei giallorossi lanciano un chiaro messaggio: “Tiago Pinto abbiamo un problema”. La prima frazione dell’ultima sfida amichevole, contro lo Yokohama Mariners, ha visto la squadra giallorossa subire due reti in quarantacinque minuti. In occasione del gol del vantaggio giapponese non è sfuggito il grave errore nella retroguardia giallorossa. La bocciatura dei tifosi sul web è senza riserve, e spunta il campanello d’allarme per Tiago Pinto in ottica calciomercato.

La tournée in Giappone della Roma si chiude con la seconda amichevole settimanale contro lo Yokohama Mariners a Tokyo. Durante la prima frazione di gara la squadra giallorossa è andata sotto per 2 reti a 0 contro i campioni della J-League. Dopo il pareggio a reti bianche contro il Nagoya Camprus la squadra allenata da José Mourinho sta perdendo nell’amichevole di Tokyo. Nel mirino dei tifosi dopo la prima frazione di gara, che ha visto anche l’infortunio di Benjamin Tahirovic, finisce il secondo portiere Mile Svilar.

Roma-Yokohama, Mile Svilar sommerso dalle critiche dei tifosi

Il portiere classe 1999, prelevato a parametro zero dal Benfica è stato protagonista negativo in assoluto a Tokyo fin qui. Clamoroso l’errore che ha consegnato allo Yokohama il gol del vantaggio, realizzato di testa da Eduardo. L’errore di Mile Svilar non è passato però in cavalleria, il secondo portiere giallorosso ha visto la palla passargli inesorabilmente in mezzo alle gambe. Non bastasse, il gol del raddoppio giapponese ha visto nuovamente il portiere protagonista. Al quarantacinquesimo minuti lo Yokohama ha trovato la seconda rete grazie ad un fortunoso autogol dello stesso Svilar. Su Twitter i tifosi lo bocciano senza riserve, lanciando un appello a Pinto. Scrive Marco: “Ok, forse c’è un “piccolo” problema nel ruolo dei portieri. Soprattutto con il secondo.” A fargli eco Camomilla: “Se Svilar non riesce a rendere da qui a fine stagione, a giugno bisognerà intervenire anche sul portiere vista l’età di Rui.” E c’è chi rimpiange un altro secondo portiere: “Aridatece Fuzato!“