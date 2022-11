Calciomercato Roma, testa a testa con Sarri: Pinto è già all’opera

Il general manager della Roma sta seguendo diversi obiettivi per il calciomercato e ne ha individuato uno in Italia

La tournée della Roma in Giappone si è conclusa al termine e ora i giallorossi si preparano a partire per il Portogallo per completare il ritiro. L’obiettivo è quello di mantenere alto l’allenamento nelle gambe vista la pausa per il Mondiale che ha interrotto tutti i campionati. Nel Sol Levante, le amichevoli contro il Nagoya Grampus e lo Yokohama Marinos non sono andate al meglio per Abraham e compagni. Due pareggi in cui hanno avuto l’occasione di mettere minuti nelle gambe un po’ tutti.

Queste gare sono state importanti soprattutto per Mourinho per valutare diversi elementi della rosa che in Serie A non hanno molte occasioni di giocare. Oltre ai giovani portati con sé dallo Special One, si tratta delle riserve come Kumbulla e Svilar, che in campionato hanno racimolato una manciata di minuti. Tra circa un mese comincia il calciomercato invernale e questa in Giappone è stata solo l’ultima occasione per valutare la squadra. I reparti da rinforzare sono diversi, ma quello che va ritoccato è la fascia destra, dove il caso Karsdorp tiene banco.

Calciomercato Roma, piace Doig del Verona

Come riporta la Repubblica, la Roma ha messo nel mirino Josh Doig, terzino sinistro dell’Hellas Verona. Lo scozzese piace a Tiago Pinto che sta pensando a lui per sostituire l’esterno olandese, ormai ai ferri corti – anzi cortissimi – con la società. Il talentino classe 2022, infatti, è finito sulla lista dei profili interessanti del general manager giallorosso da tempo, con gli scout della Roma che lo stanno seguendo da diversi mesi. Per ora tra le due società non c’è stato nessun contatto diretto, ma la società continua sulle tracce del ragazzo che piace anche alla Lazio.