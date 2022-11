Il Mondiale lancia la Roma: scambio immediato in Serie A

Calciomercato, la vetrina Mondiale lancia la Roma. Il club giallorosso prova lo scambio a gennaio in Serie A: doppio ritorno di fiamma in vista

Il Mondiale in Qatar sta entrando nel vivo, da oggi si chiude la fase a gironi della competizione. Con i primi verdetti ufficiali in arrivo la Roma è tornata in Italia dalla tournée in Giappone. Due le amichevoli disputate dalla squadra di José Mourinho, che ha trovato altrettanti pareggi in terra nipponica. Ora una decina di giorni di pausa per la truppa giallorossa, che a dicembre tornerà a lavorare in Portogallo in attesa della ripresa a gennaio. Nelle prossime settimane Tiago Pinto può tentare lo scambio immediato dopo il Mondiale, ecco la strategia del gm giallorosso.

Il Mondiale in Qatar ha stravolto i calendari della stagione delle squadre di club. Per la prima volta la competizione internazionale si svolge nel periodo invernale, costringendo la Serie A a due mesi di stop. Il campionato italiano ripartirà ad inizio gennaio con la sedicesima giornata, la Roma deve recuperare terreno nella lotta al piazzamento europeo. Tante attenzioni si riversano sull’operato di Tiago Pinto, general manager e responsabile del calciomercato in casa giallorossa. Ritorna la tentazione di un assalto in Serie A, il portoghese ci riprova con lo scambio.

Calciomercato Roma, scambio per Lukic a gennaio: sul piatto Kumbulla

Come sottolineato da La Stampa la Roma è pronta a tornare alla carica per il serbo Sasa Lukic del Torino. Il centrocampista è tra i convocati in Qatar, ma finora il suo rendimento non ha suscitato clamore. Clamore che si augurava la dirigenza granata, che avrebbe approfittato dell’exploit del centrocampista in Qatar per gonfiare la valutazione del cartellino a gennaio. Il serbo sembrava destinato a partire già in estate, dopo la rottura con la società piemontese, poi la situazione è rientrata ma il suo addio resta di stretta attualità. E la Roma potrebbe provarci con lo scambio, sul piatto il cartellino di Marash Kumbulla. Il difensore mancino sta trovando sempre meno spazio ed in Serie A lo lanciò all’Hellas Verona proprio Ivan Juric.