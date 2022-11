Calciomercato Roma, non c’è due senza tre: via libera Pinto

Il general manager ha intenzione di cedere il giocatore della Roma tra circa un mese, quando aprirà la finestra di calciomercato invernale

Tiago Pinto si sta preparando al meglio per affrontare gennaio, che non significa solo il ritorno in campo della Serie A, ma anche calciomercato. Con l’arrivo del nuovo anno, infatti, tornerà il campionato per i giallorossi che ora sono fermi e hanno appena concluso la tournée in Giappone. Il primo mese dell’anno poi è quello in cui comincia la finestra invernale delle trattative. Per questo motivo il general manager romanista ha scaldato i muscoli in vista dell’apertura ufficiale.

L’ex Benfica può essere soddisfatto per aver portato nella Capitale già il primo innesto. Portato, poi, per modo di dire perché il Bodo/Glimt non ha dato il nulla osta a Ola Solbakken per farlo allenare con il club. Un gesto che tutti si aspettavano, visti gli attriti con il club norvegese legati agli episodi di Conference League dello scorso anno. Oltre all’attaccante, il general manager deve occuparsi degli altri reparti dove Mourinho ha individuato delle lacune. Tutto questo dovrà essere fatto stando attenti al bilancio, con Pinto che deve per forza organizzare anche le cessioni.

Calciomercato Roma, Shomurodov-Cremonese: sì al prestito

Uno dei romanisti che sembrano pronto a lasciare la città è Eldor Shomurodov, attaccante uzbeko ex Genoa che a Roma non è ancora riuscito a trovare la sua dimensione. Il classe 1995 piace molto in Serie A, ma il club che sembra essere in vantaggio su tutti è la Cremonese. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Alvini ha intenzione di migliorare l’attacco per centrare la salvezza. Per farlo, ha messo nel mirino Eldor che potrebbe arrivare in prestito. Questa soluzione, infatti piace molto a Tiago Pinto che sarebbe più che felice di cederlo a titolo temporaneo. I grigiorossi, poi, puntano sui grandi rapporti tra le due società dopo gli affari Milanese e Afena-Gyan.