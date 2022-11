Calciomercato Roma, Abraham non è più intoccabile: pressing dalla Premier

Calciomercato Roma, Abraham non sembra più essere intoccabile e continuano le voci di un pressing dalla Premier Lague

In Premier League vogliono Abraham. E la Roma potrebbe valutare di cedere il giocatore così come vi abbiamo parlato ieri, qualora lo stesso attaccante non desse una svolta alla propria stagione da gennaio in poi. Anche in Giappone Tammy ha deluso, mostrandosi quasi depresso e non riuscendo a dimostrare niente. E nonostante le scuse, nonostante quello che ha scritto sui social nell’ultimo periodo, delle valutazioni verranno fatte.

Valutazioni che farà anche il Chelsea, ovviamente, che ha un diritto di recompra alla fine di questa annata per 80 milioni di euro. Una cifra che i Blues non sembrano intenzionati ad investire. Ma sempre dalla Premier ci sarebbe un altro club pronto a sfruttare il tentennamento della squadra di Potter per presentarsi con un’offerta importante da Pinto.

Calciomercato Roma, Aston Villa su Abraham

Ci sarebbe l’Aston Villa assai forte su Abraham. Il club inglese ha capito che il giocatore non sembra più intoccabile dalle parti di Trigoria e probabilmente chiederà delle informazioni sfruttando la questione relativa al Chelsea. Pinto, come detto, insieme a Mou, terrà sotto la lente d’ingrandimento quello che sarà l’apporto dell’attaccante 25enne nella seconda parte di stagione. E poi deciderà il da farsi insieme allo Special One.

Special One che ha bacchettato Abraham nelle settimane precedenti alla sosta perché pensava al Mondiale. Un Mondiale sfumato per delle prestazioni al di sotto delle aspettative e che hanno convinto Southgate a non convocarlo. Ovviamente non ci potrebbe essere solamente l’Aston Villa sul giocatore. Infatti, nelle scorse settimane, è uscito anche il potenziale interesse del Tottenham di Paratici e Conte. La notizia è riportata da calciomercato.com.