Calciomercato Roma, l’agente allo scoperto: “Con Mourinho farebbe bene”

Calciomercato Roma, l’agente esce allo scoperto e spiega che i giallorossi sono un’opzione per gennaio. “Con Mourinho farebbe bene”

La Roma a gennaio dovrebbe muoversi per prendere un sostituto di Karsdorp. Il condizionale è d’obbligo perché prima vi abbiamo raccontato di come Pinto, qualora non riuscisse a piazzare a titolo definitivo il giocatore, potrebbe anche decidere di andare a concludere la stagione con Celik e Zalewski a destra. Insomma, si valuterà il da farsi nel corso delle prossime settimane e su questo non ci piove, come non ci piove nemmeno sul fatto che uno degli elementi che i giallorossi hanno messo nel mirino è l’esterno della Sampdoria Bereszynski.

A conferma di questo ai microfoni di Meczyki ha parlato l’agente Telichowski, collaboratore dell’agenzia che si occupa del giocatore della formazione di Stankovic. Praticamente l’agente è uscito allo scoperto.

Calciomercato Roma, l’agente di Bereszynski ha parlato così

Impegnato in questo momento al Mondiale con la Polonia, Bereszynski interessa e non poco dalle parti di Trigoria. L’agente, in ogni caso, ha parlato in questo modo del suo assistito. “Le partite dei Mondiali sono seguite da altri grandi club come la Roma e penso che Bartosz sarà in qualche altro taccuino. Sta andando molto bene con il “Mourinho polacco”, quindi farebbe bene anche con quello portoghese”.

Poi le parole che lasciano il segno e che indicano ovviamente la Roma come una delle possibili opzioni per il prossimo mese di gennaio. “Non posso dire che non esista questa possibilità. La Roma è una delle opzioni”. Carte scoperte per l’esterno polacco che quindi a gennaio potrebbe cambiare squadra e rimanere in Serie A. Dalle parti di Trigoria la pista sembra essere davvero calda.