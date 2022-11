Calciomercato Roma, Monchi pesca in Serie A: via libera Pinto

Calciomercato Roma, l’ex ds giallorosso Monchi è pronto a pescare in Serie A a gennaio. L’intreccio coinvolge anche Tiago Pinto, pronto ad approfittarne

La Roma è tornata dal Giappone e tra una decina di giorni si ritroverà nuovamente a Trigoria agli ordini di José Mourinho. In seguito la squadra giallorossa si recherà nuovamente in ritiro in Portogallo, per preparare al meglio la seconda parte di stagione. Il Mondiale in Qatar sta entrando nel vivo, tra stasera e domani si chiuderà la fase a gironi nella competizione internazionale. La lunga sosta invernale è l’occasione ideale per pianificare la campagna di calciomercato invernale in casa giallorossa, Tiago Pinto può approfittare del via libera dalla Spagna dell’ex direttore sportivo giallorosso, Ramon Monchi.

L’ex direttore sportivo non ha eguagliato quanto fatto a Siviglia in quel di Roma. Il suo nome però torna ad intrecciarsi con i colori giallorossi sul fronte del calciomercato. Il Siviglia potrebbe cambiare i suoi piani in vista della sessione invernale, e defilarsi dalla corsa ad un obiettivo accostato a Tiago Pinto. Il general manager della Roma, dopo aver chiuso il colpo Solbakken, vuole regalare nuovi rinforzi a José Mourinho in vista della ripresa.

Calciomercato Roma, Monchi pesca dal Bologna: fuori una per Ndicka

Secondo quanto rilanciato dal sito spagnolo Estadiodeportivo.com il Siviglia è pronto a piombare sul difensore del Bologna, Adama Soumaoro. L’affare in Serie A vedrebbe il club andaluso sfilarsi dalla corsa ad Evan Ndicka, difensore centrale mancino in scadenza con l’Eintracht Francoforte. Sul francese classe ’99 in Serie A anche l’Inter e la Juventus sono state segnalate sulle sue tracce, al pari del Siviglia di Monchi. Siviglia che, qualora lo scenario Soumaoro dovesse trovare conferme, sarebbe pronto a sfilarsi dalla corsa al difensore in scadenza col club tedesco. Tiago Pinto continua a seguire il suo profilo, un difensore di qualità e piede mancino sarebbe il rinforzo ideale per il pacchetto arretrato della Roma nella finestra di calciomercato invernale.