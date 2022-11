Calciomercato Roma, Pinto anticipa Juve e Inter: assalto immediato

Calciomercato Roma, Tiago Pinto vuole anticipare la concorrenza interna in Serie A. Pronto l’assalto a gennaio che manda Ko la Juventus e l’Inter

La stagione della Roma è in pausa, complice lo svolgimento dei Mondiali in Qatar. Domani la squadra giallorossa partirà alla volta del Giappone, per disputare una doppia amichevole nel paese nipponico. Non farà parte della spedizione il terzino olandese Rick Karsdorp, che per il secondo giorno di fila non si è presentato agli allenamenti a Trigoria. Il futuro del laterale destro infiamma il futuro calciomercato della Roma, ma non è l’unico nome da attenzionare in vista delle prossime settimane.

Il general manager della Roma ha già messo a segno il primo colpo del calciomercato invernale. Nelle scorse ore è sbarcato nella Capitale Ola Solbakken, prossimo attaccante giallorosso dopo la scadenza del contratto con il Bodo-Glimt. Il calciatore scandinavo rafforzerà il settore offensivo della squadra di José Mourinho in vista del ritorno in campo a gennaio e potrebbero esserci tante sorprese non solo in attacco. Da decifrare il futuro di Rick Karsdorp, sempre più vicino all’addio a gennaio e non solo.

Calciomercato Roma, Pinto spinge per Ndicka: Juve e Inter anticipate

Secondo quanto scrive il giornalista Gianluigi Longari la Roma sta tentando l’affondo per il difensore centrale Evan Ndicka. Classe 1999, in scadenza con l’Eintracht Francoforte. Sulle sue tracce in Serie A anche l’Inter e la Juventus, a caccia di rinforzi difensivi di qualità a partire dalla finestra di calciomercato invernale. Mentre i colloqui per il rinnovo del contratto del francese sembrano definitivamente smorzati la Roma alza il pressing per bruciare la concorrenza. Il centrale francese risponde pienamente all’identikit richiesto da José Mourinho: piede mancino e tanta qualità in campo con la maglia dell’Eintracht, con cui lo scorso anno ha vinto anche l’Europa League. Tiago Pinto vuole accontentare lo Special One, l’assalto a gennaio a Ndicka sembra pronto.