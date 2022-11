Calciomercato Roma, doccia gelata in Serie A: addio con lo scambio

Calciomercato Roma, la Serie A rischia di rimanere al palo in vista della sessione invernale. Addio con lo scambio, ecco il nuovo colpo di scena

Il Mondiale in Qatar, che sta chiudendo in questi giorni la fase a gironi, ha messo in pausa la stagione dei club per circa due mesi. La Serie A tornerà in campo ai primi di gennaio, con la Roma che attende il Bologna allo stadio Olimpico. La squadra giallorossa è tornata dalla tournée in Giappone e tra una dozzina di giorni si ritroverà a Trigoria agli ordini di José Mourinho. Ad approfittare della sosta invernale c’è anche Tiago Pinto, general manager della Roma. Il portoghese sta studiando in anticipo diversi scenari per puntellare la rosa giallorossa in vista della seconda parte di stagione.

Il general manager della Roma ha già piazzato il primo colpo in entrata in vista del calciomercato invernale. Si tratta del norvegese Ola Solbakken, già sbarcato nella Capitale per visite mediche e firma a parametro zero. Il dirigente portoghese continua a mettere a segno colpi a costo zero, conscio di quanto importante sia rispettare i paletti imposti a livello finanziario dalla UEFA. Tra i tanti profili in scadenza la prossima estate, c’è un difensore della Premier League accostato a Tiago Pinto ma non solo. Sulle sue tracce in Italia anche la Juventus e l’Inter a gennaio.

Calciomercato Roma, il Leicester spiazza la Serie A: Soyuncu nello scambio

Riflettori accesi su Caglar Soyuncu, difensore turco classe ’96 in scadenza di contratto con il Leicester. Ora, secondo quanto riportato in Turchia dal sito Fanatik.com.tr, il club inglese potrebbe anticipare nettamente la Serie A. Le Foxes sarebbero pronte a piombare sull’ungherese Attila Szalai del Fenerbahçe a gennaio. Il difensore potrebbe essere scarificato dai turchi per monetizzare nella finestra invernale ed il costo del cartellino si aggirerebbe sui 20 milioni di euro. Per questo il Leicester starebbe seriamente pensando di infilare il cartellino di Soyuncu nell’operazione, lasciando il campionato italiano a mani vuote in vista di gennaio.