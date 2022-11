Calciomercato Roma, ✍️ firma in ritardo: assalto dalla Premier

La firma sull’accordo per adesso sembra non arrivare e i club interessati al talentino della Roma aumentano in questi giorni

In questi giorni di pausa per il Mondiale gli uomini di calciomercato di tutti i club si stanno muovendo per cercare di arrivare al meglio alla finestra di gennaio. Nel primo mese del 2023, infatti, cominciano ufficialmente le trattative per portare nuovi calciatori nelle rose e rinforzarle. Una soluzione necessaria anche per la Roma che in questa prima parte di Serie A ha mostrato diverse lacune in alcune zone del campo. Soprattutto, poi, va discussa la situazione sulle fasce, dove Rick Karsdorp è ormai alla porta.

Il terzino olandese, infatti, è destinato a lasciare la Roma dopo le parole di Mourinho in seguito al pareggio contro il Sassuolo. L’olandese lascerà un buco sulla fascia che dovrà essere riempito da Tiago Pinto. Il general manager, infatti, si è già attivato in questo senso per cercare di portare nella Capitale il sostituto dell’ex Feyenoord. In questi giorni, poi, l’ex Benfica deve stare attento agli altri club che hanno posato gli occhi sui talenti presenti nella rosa di José Mourinho. Rimanendo in tema terzini, infatti, uno che piace molto è Nicola Zalewksi.

Calciomercato Roma, Zalewski nel mirino della Premier

Come riporta Calciomercatonews.com, il terzino polacco che sta giocando il Mondiale in Qatar piace in Premier League. Alcuni club inglesi hanno messo gli occhi sul talentino della Roma, che ancora non ha rinnovato il suo contratto con il club. Proprio questo ritardo nella firma ha attirato alcune squadre del Regno Unito che vorrebbero prendere il classe 2022 per migliorare la situazione sulle fasce, soprattutto a sinistra dove il ragazzo di Tivoli ama giocare.