TV PLAY | Terremoto Juventus e calciomercato: la sentenza in diretta

Due giorni fa il CDA della Juventus, insieme al presidente Andrea Agnelli, ha presentato le dimissioni durante la pausa per il Mondiale in Qatar. Il campionato italiano riprenderà ad inizio gennaio, quando sarà già aperta la finestra di calciomercato invernale. Non mancano intrecci alle porte tra Roma e Juventus, recentemente accostata a Rick Karsdorp al passo d’addio in casa giallorossa. Ecco cosa potrebbe cambiare in vista delle prossime sessioni di mercato in casa bianconera, arriva la sentenza in diretta su TV PLAY a calciomercato.it

Le dimissioni del CDA della Juventus, unite a quelle di Andrea Agnelli alla presidenza, hanno scosso la Serie A nel pieno della pausa invernale. Il campionato italiano tornerà a giocare ad inizio gennaio, complice il primo Mondiale della storia disputato in inverno. Mentre in Qatar si chiude la fase a gironi, la Juventus vive un vero e proprio ribaltone totale. Dimesso in blocco il CDA ed il presidente Agnelli, ecco un nuovo verdetto in diretta sul futuro della società bianconera, con un focus sul calciomercato in casa Juventus. A parlare, ai microfoni della TV PLAY a calciomercato.it, è stato il giornalista Carlo Festa.

TV PLAY | Sentenza in diretta dopo le dimissioni in casa Juventus

Sulla gestione societaria della Juve: “La Juventus, dal 2000 in poi ha avuto una delle gestioni abbastanza oculate, tanto è vero che ha chiuso molti anni in utile. Successivamente negli ultimi cinque anni ha fatto un passo più lungo della gamba, nel senso che è aumentato il monte ingaggi a dismisura dei calciatori, è stata fatta un’operazione fallimentare su Cristiano Ronaldo, che è costata tantissimi soldi, dove i bianconeri non hanno vinto assolutamente nulla di quello che volevano vincere.”

L’ingaggio del portoghese è indicato come una vera e propria sliding door della vicenda, ecco cosa si aspetta Festa per il futuro della Juventus: “Ridurre il monte ingaggi perché ha chiuso gli ultimi esercizi in rosso, quindi hanno ammesso anche un commercialista, non penso che sarà quella la scelta nei prossimi anni. Questa è una soluzione temporanea, un commercialista che stia attento ai bilanci e non credo che la Juventus possa fare spese folli nei prossimi anni. Al momento no, non ci saranno nuove ricapitalizzazioni da parte di Exor perché l’ha appena fatta.”