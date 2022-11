Rinnovo Zaniolo | Incontro, ultimatum e cifre: giallo totale

Rinnovo Zaniolo, incontro e ultimatum: ecco le cifre. Ma il prolungamento del contratto è un giallo e diventa sempre più un rebus

Si attendono sviluppi ma il rinnovo rimane un rebus. Zaniolo e la Roma potrebbero anche incontrarsi nei prossimi giorni ma difficilmente ci sarà quella tanto attesa fumata bianca: scadenza del contratto vicina ma accordo assai lontano secondo quanto riportato da Repubblica questa mattina che praticamente conferma quanto anticipato nei giorni scorsi da ASRL.

Non si respira aria di rottura, questo è da sottolinearlo, ma le cose non sono di certo lisce come tutti speravano. Anche perché, come si sa da un poco di tempo, per i rinnovi quelli importanti i Friedkin hanno deciso di temporeggiare, soprattutto perché le cifre che ballano sono pesanti. I rapporti tra le parti sono ottimi, assicurano tutti dalle parti di Trigoria, ma al momento il telefono tace.

Rinnovo Zaniolo, è giallo totale

Un rinvio dopo l’altro e siamo arrivati a dicembre e ancora di contatti non ne sono arrivati. L’incontro in agenda c’è, ma non si sa quando. Potrebbe essere questa la settimana come potrebbe slittare ancora. Insomma, il quadro è fosco e anche molto.

C’è un milione di euro che balla da tempo. Tre milioni l’offerta sul piatto da parte della Roma, 4 milioni ai quali aggiungere i bonus la richiesta di Vigorelli che cura gli interessi del numero 22 della Roma. Tempo che adesso aiuta il giocatore, che andando vicino alla scadenza potrebbe anche alzare la posta in gioco. Certo, c’è da capire quali saranno anche le decisioni giallorosse: magari si sta attendendo giugno – sottolinea ancora il quotidiano – per poi “sacrificare” Zaniolo sull’altare delle plusvalenze e per far respirare il bilancio giallorosso. Rebus insomma. Con una canzone in sottofondo: “Ti telefono o no”. Con un ultimatum, inoltre, secondo la Gazzetta dello Sport: il giocatore vorrebbe rinnovare entro due mesi. Chissà, forse i tempi saranno maturi o forse o no. Vedremo.