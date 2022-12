Calciomercato Roma, un fratello d’arte per Mou: prezzo fissato

Calciomercato Roma, ad un mese dall’apertura della finestra invernale si focalizzano le attenzioni sulle prossime manovre di Tiago Pinto

Tra una decina di giorni la Roma si ritroverà a Trigoria agli ordini di José Mourinho. Il tecnico portoghese ha concesso riposo alla squadra dopo la tournée in Giappone. I giallorossi si ritroveranno al centro sportivo prima di partire nuovamente alla volta del Portogallo. La pausa invernale, generata dal Mondiale in Qatar, offre a Tiago Pinto il tempo di pianificare con calma la nuova finestra di calciomercato invernale in casa giallorossa. Spunta una nuova pista in Germania, c’è il fratello d’arte pronto a sbarcare in Serie A. Prezzo già fissato in vista delle prossime settimane, ecco tutti i dettagli.

Il calciomercato invernale della Roma ha già regalato al tecnico portoghese il primo rinforzo a parametro zero, il norvegese Ola Solbakken. L’esterno offensivo, che si libera in scadenza dal Bodo-Glimt, potrebbe essere solo il primo tassello di una campagna acquisti densa di sorprese. La squadra giallorossa in campionato deve recuperare terreno per rientrare nelle prime quattro posizioni, Tiago Pinto ha l’occasione per emergere come fatto la scorsa estate e regalare rinforzi di livello alla squadra di José Mourinho. Per la difesa spunta una pista a sorpresa, che porta la coppia lusitana a guardare in Germania per strappare alla concorrenza un giovane calciatore fratello d’arte.

Calciomercato Roma, Ayhan dello Schalke in orbita giallorossa: il fratello in Serie A

Riflettori accesi su Mertcan Ayhan, giovanissimo difensore in forza allo Schalke 04. Il classe 2006 è fratello d’arte del difensore del Sassuolo, Kaan Ayhan, e potrebbe raggiungere il fratello in Serie A per rafforzare il pacchetto arretrato giallorosso. A rilanciare la nuova pista difensiva è Calciomercato.it che sottolinea come il club di Bundesliga abbia già stabilito il prezzo del giovanissimo difensore centrale. Lo Schalke 04 sarebbe pronto a lasciarlo partire per una cifra intorno al milione di euro, ma non manca la concorrenza nel campionato tedesco. Il difensore è in possesso del doppio passaporto, essendo nato in Germania da famiglia turca. Ha deciso per ora di rappresentare la nazionale della Turchia, di cui è capitano nella selezione Under 17.