TV PLAY | Calciomercato Roma, “fissa Maldini” per Zaniolo: Leao decisivo

L’attaccante della Roma è finito nel mirino del club che ha intenzione di prenderlo nelle prossime finestre di calciomercato

Nicolò Zaniolo in questa stagione non sta brillando, ma le sue pretendenti non si fermano e, anzi, il numero aumenta sempre. Si parla ovviamente di squadre che hanno intenzione di prendere il numero 22 nelle prossime finestre di calciomercato e strapparlo alla Roma. Già in estate i giallorossi hanno resistito agli assalti delle rivali, che hanno cercato di convincere Nicolò a vestire le loro maglie, ma il classe 1999 ha deciso di rimanere in giallorosso. Una scelta importante, che dimostra come il fantasista sia concentrato solo sul suo attuale club.

Nicolò è tornato la scorsa stagione a pieno ritmo dopo l’infortunio alle ginocchia subito negli anni precedenti. Il ventitreenne, infatti, ha subito la rottura dei legamenti crociati di entrambe le ginocchia e ha intrapreso un lungo cammino per il recupero. Nell’annata che ha portato alla Conference League, però, il numero 22 è stato fondamentale con le sue prestazioni, segnando anche il gol della vittoria a Tirana. Ora nel secondo anno di Mourinho sulla panchina giallorossa, in molti si aspettavano che riuscisse a migliorare il suo livello di prestazioni, ma così non è stato. Nonostante questo, però, c’è un club italiano disposto a prenderlo pagando per il suo cartellino.

Calciomercato Roma, Camelio: “Maldini è in fissa con Zaniolo”

Si tratta del Milan che, secondo Enrico Camelio, intervenuto in diretta a Tv Play, da tempo segue Nicolò e ha intenzione di acquistarlo. Oggi, poi, l’attaccante della Roma è a Milano, dove abita il suo agente: “Zaniolo è a Milano oggi, io la lascio così, non è che si può dire sempre tutto. Il suo agente abita a Milano, la Juventus vuole prenderlo solo a zero, il Milan lo pagherebbe, ma se esce Leao cambia tutto. Zaniolo è una fissa di Maldini“.