Calciomercato Roma, il presidente conferma: “Nessuna offerta”

Calciomercato Roma, l’annuncio del presidente conferma le indiscrezioni rilanciate da Asromalive.it. Le ultimissime.

A caccia di occasioni. La sessione invernale di calciomercato per la Roma potrebbe delineare traiettorie interessanti per i giallorossi, molto attivi su diversi fronti. Dopo aver piazzato l’affondo decisivo per Solbakken, i capitolini stanno sondando diverse opzioni, alla ricerca dello spiraglio giusto con il quale poter migliorare l’organico a disposizione di José Mourinho.

Una zona del campo che nella prima parte di stagione non ha convinto a pieno è stata la mediana. Privato di alcune pedine importante causa infortuni, Mou non ha sempre ricevuto dal proprio centrocampo quelle risposte che il tecnico lusitano si auspicava. Questo spiega il motivo per il quale nel dossier di Pinto siano finiti ancora una volta profili di centrocampisti intriganti, finiti sotto la luce dei riflettori giallorossi.

Calciomercato Roma, l’Internacional non molla Cardoso: le ultime

Come anticipato da Asromalive.it, nelle ultime ore la Roma ha effettuato dei sondaggi esplorativi per Johnny Cardoso. Il centrocampista dell’Internacional è legato al club carioca da un contratto in scadenza nel dicembre del 2024 che non è stato ancora rinnovato. Le buone prestazioni fornite dal 21 enne statunitense con passaporto brasiliano hanno calamitato l’interesse di diversi club di Serie A.

Anche Bologna e Spezia, infatti, sono da tempo sulle tracce del ragazzo, il cui viaggio in Italia per richiedere il passaporto italiano aveva alimentato nuove indiscrezioni. Come rivelato da Asromalive.it, al momento, però, nessuno di questi club ha presentato offerte ufficiali sul piatto, limitandosi a tastare il terreno. A confermare questo status quo ci ha pensato il presidente dell’Internacional, Alessandro Barcellos, intervistato da Pedro Petrucci di ‘GaucaZH’ e ‘Raulio Gaucha’:

“Cardoso? Il viaggio per ottenere il passaporto ha generato più speculazioni che qualcosa di concreto. Ci saranno sempre sondaggi, ma non ci sono accordi in corso. Sappiamo che Cardoso è un calciatore molto apprezzato, che si è affermato in squadra riuscendo a ritagliarsi un ruolo importante con regolarità. Si tratta di una pedina su cui contiamo per il 2023.”

Ricordiamo che la Roma ha esaurito gli slot da da destinare agli extracomunitari. Ragion per cui nel caso in cui Cardoso non dovesse ottenere il passaporto italiano entro gennaio, sarebbe un profilo appetibile per i giallorossi solo in ottica estiva.