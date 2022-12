Calciomercato Roma, accordo e voltafaccia: giallo a Madrid

L’Atletico Madrid è sulle tracce di un obiettivo di calciomercato della Roma, ma il suo futuro è incerto viste le voci che circolano sul suo futuro

In questa prima parte di stagione al Roma ha dimostrato di avere qualche limite, soprattutto in difesa. Al di là degli errori tecnici del reparto e individuali, la più grande criticità del reparto arretrato è il numero ristretto di giocatori. Solo quattro, infatti, sono centrali di professione e si tratta di Roger Ibanez, Gianluca Mancini, Chris Smalling e Marash Kumbulla. Giocando con la difesa a tre, avere una sola riserva è un rischio che José Mourinho conosce bene ed è per questo che ha chiesto a gran voce in estate un altro giocatore per quel reparto.

Nel corso di questa prima finestra di Serie A, poi, lo Special One ha schierato in due occasioni Matias Vina e Zeki Celik come centrali di difesa, lasciando Kumbulla in panchina. Una scelta importante, quella dell’allenatore della Roma, che ha mandato un chiaro messaggio in ottica calciomercato a Pinto. Il general manager, infatti, dovrà portare all’ex Real Madrid un nuovo interprete per il reparto arretrato, per aiutare Rui Patricio a subire meno gol. Per questo sta scrutando il panorama e ha individuato alcuni profili che potrebbero fare al caso dei giallorossi, che devono stare attenti ai paletti della Uefa.

Calciomercato Roma, Soyuncu a un passo dall’Atletico Madrid

Uno dei profili che piacciono di più è quello di Caglar Soyuncu, difensore centrale turco del Leicester. Il ventiseienne ha attirato l’attenzione di diversi club che hanno intenzione di rinforzare le retrovie. Sulle sue tracce, oltre alla Roma che spera di prenderlo a un prezzo basso visto che il suo contratto scade a giugno, c’è anche l’Atletico Madrid. I rojiblanco hanno intenzione di prenderlo, come riporta as.com, ma hanno due strategie: la prima è prenderlo a giugno a un prezzo basso, la seconda è accelerare per prenderlo a gennaio e riscattarlo a giugno.

Le voci sul suo futuro, però, sono contrastanti. Dalla Turchia, infatti, rilanciano come il giocatore sia molto vicino al club allenato da Simeone, mentre l’Atletico Madrid nega ogni avvicinamento e sostiene che fino ad ora ci sia stata solo una richiesta di informazioni.