Calciomercato Roma, work 👷‍♂️ in progress: hanno aperto allo scambio 🔁

Calciomercato Roma, work in progress per Pinto che registra dei passi in avanti nella trattativa: hanno aperto allo scambio

Un colpo in mezzo al campo, quasi alla “Sergio Oliveira“, sembra possibile nella prossima finestra di mercato, almeno stando a quelle che sono le informazioni di Leggo. Dall’altra parte infatti avrebbero aperto alla possibilità di uno scambio, e questo non fa altro che dare speranze a Tiago Pinto, che vorrebbe regalare a Mourinho anche un rinforzo sulla linea mediana.

Non solo Solbakken, già ufficiale, e Odriozola per il quale sembrerebbe essere tutto a buon punto. Ma anche per Lukic le cose stanno andando per il verso giusto. Sì, perché il Torino avrebbe come detto aperto le porte ad una possibilità che fino al momento non sembrava potesse essere presa in considerazione dalla squadra allenata da Juric. Ma il mercato come sappiamo lo fanno i vari bisogni che hanno le squadre. E siccome il Toro vorrebbe rinforzare il proprio reparto avanzato – e starebbe facendo dei “conti” anche dietro – in casa giallorossa ci sono due elementi, in uscita, che potrebbero faro al caso dei piemontesi.

Calciomercato Roma, Lukic arriva con lo scambio

Per il centrocampista che all’inizio della stagione aveva rotto col tecnico per poi tornare comunque in rosa, Pinto potrebbe proporre il cartellino di uno tra Kumbulla – sul difensore albanese c’è anche la Fiorentina – e Shomurodov, che ha rifiutato almeno per l’ora l’offerta della Cremonese. Una doppia pedina nelle mani del gm giallorosso per arrivare ad un rinforzo importante in mezzo al campo.

Potrebbe essere il centrocampista serbo, classe 1996, dodici presenze e due reti in questa stagione, il tanto atteso rinforzo sulla zona mediana. Difficile infatti arrivare a Frattesi a gennaio, assai più semplice prendere Lukic.