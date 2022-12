Roma, attesa Mourinho: fissate le visite mediche

Roma, attesa infinita per Mourinho: fissata la data delle visite mediche che potrebbero daranno un tempo per il rientro

Georginio Wijnaldum ha fatto intravedere solo uno sprazzo della sua classe e poi il crack. I tifosi della Roma hanno potuto vedere solo un briciolo della sua classe, un pezzettino della sua luce che, come una cometa estiva, è passata sopra le teste dei giallorossi per poi sparire. Tutta colpa di quell’infortunio di fine agosto, in cui l’ex Paris Saint-Germain ha accusato al rottura della tibia che lo ha costretto a saltare questa prima parte di Serie A.

Si sapeva che per il suo rientro in campo si sarebbe dovuto aspettare un po’ di tempo a causa della decisione di scegliere una terapia conservativa piuttosto che un intervento per ridurre l’infortunio. Nessuno, però, pensava di dover attendere gennaio o addirittura febbraio, come alcune voci di queste ultime settimane sostengono. Tutti aspettano aggiornamenti sulle condizioni dell’olandese che ha fatto sperare i tifosi grazie alle sue foto e ai suoi video condivisi sui social. Tra balletti e informazioni sui suoi progressi, Gini è sembrato in forma, ma il suo rientro in campo sembra slittare sempre di più.

Roma, visita fissata con Wijnaldum

Anche la Roma vuole tenersi al passo con lo stato di salute del trentaduenne e per questo motivo ha deciso di fissare una visita medica con l’olandese. Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, il club ha fissato un incontro con Wijnaldum per sottoporlo a una visita di controllo. Il 15 dicembre, il giocatore di proprietà del Psg sarà esaminato per decretare come ha recuperato e gli effettivi tempi di recupero. Gini partirà comunque per il Portogallo, ma sarà più per fare gruppo che per lavorare con i compagni.