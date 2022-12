Di Maria out: c’è anche Dybala, tifosi accontentati. C’è fermento sia in Argentina che in Italia per il ruolo della Joya.

I campionati del mondo in Qatar stanno entrando nel vivo con le gare ad eliminazione diretta. Uno dei match più attesi è senza dubbio quello che vede sfidarsi la rivelazione Australia, che ha battuto la Danimarca nell’ultimo turno della fase a gironi e la favoritissima Argentina. La Seleccion, dopo il clamoroso ko all’esordio contro l’Arabia Saudita, ha trovato un pronto riscatto contro Messico e Polonia. E’ salito in cattedra Lionel Messi che pur sbagliando un rigore ha trascinato i compagni verso gli ottavi.

Nelle prime tre gare di questa rassegna iridata, il commissario tecnico Lionel Scaloni ha dato spazio a molti elementi, lanciando in particolare il giovane centravanti Julian Alvarez, rivelazione del torneo e gioiello del Manchester City di Pep Guardiola. Ha invece deluso, fino ad ora, la stella dell’Inter Lautaro Martinez il quale dopo un gol annullato per fuorigioco contro l’Arabia Saudita non ha più offerto prestazioni all’altezza della sua fama.

Chi invece è rimasto sempre a guardare, confinato in panchina, è stato Paulo Dybala. L’attaccante della Roma si è presentato a questi mondiali in non perfette condizioni fisiche ma secondo tutti i report che arrivano dal ritiro qatariota della Seleccion, il problema muscolare pare sia solo un lontano e triste ricordo. E a poche ore dalla sfida contro l’Australia, a sorpresa per l’ex Juventus potrebbero aprirsi le porte dell’undici titolare.

I tifosi argentini spingono affinchè la Joya possa finalmente scendere in campo. Decisamente più spaccata la tifoseria romanista: molti vorrebbero vederlo giocare e magari lasciare il segno in questo Mondiale. Altri temono l’ennesima ricaduta muscolare, com’è accaduto nell’ultimo anno a mezzo alla Juventus e di recente anche in giallorosso. E la Roma senza il genio calcistico di Dybala ha in effetti perso quasi del tutto la capacità di produrre occasioni e gol.

Il rebus verrà comunque sciolto a pochi minuti dalla sfida contro i Socceroos: Scaloni sembra orientato a schierare uno tra Papu Gomez e Joaquin Correa, pupillo dell’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi.