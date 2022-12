TV PLAY | Derby infuocato🔥:” Zaccagni è più forte di Zaniolo” 🧐

Il noto influencer ha espresso il suo giudizio sull’attaccante della Roma che nei mesi scorsi è stato al centro delle polemiche con il laziale

La disputa Zaniolo-Zaccagni non accenna a fermarsi. I due attaccanti di Roma e Lazio sono stati al centro delle polemiche qualche mese fa, dopo che era impazzata la festa romanista per la Conference League. Durante i festeggiamenti a Circo Massimo, infatti, i tifosi giallorossi avevano intonato dei cori contro Zaccagni e che esaltavano in qualche modo il numero 22 romanista. Questo ha fatto scattare la polemica, con l’attaccante di Mourinho finito nell’occhio del ciclone.

Anche Roberto Mancini si è voluto inserire nella vicenda punendo in passato i due attaccanti, allontanati da un ritiro a Coverciano a causa di queste scaramucce tra tifoserie. Il tutto, infatti, si può ricondurre alla storica rivalità tra Roma e Lazio, due facce della stessa città che vive il calcio in modo diverso, ma sempre animato da una grande passione. Questa è stata dimostrata dai giallorossi in diverse occasioni a partire dall’aprile della scorsa stagione, quando li stadi sono stati aperti al 100%. Da quel momento, i giallorossi hanno riempito l’Olimpico tutte le volte registrando un gran numero di sold out. A riaccendere la rivalità tra le due squadre, poi, ci ha pensato Damiano “Er Faina” in diretta su TV Play, canale Twitch di calciomercato.it.

TV PLAY | Roma, “Er Faina” non ha dubbi: “Zaccagni meglio di Zaniolo”

Il noto influencer ha espresso il suo giudizio sui due giocatori messi a confronto per scaldare ancora di più il clima che si respira nella città . Secondo Damiano, Zaniolo non è più forte dell’esterno laziale e anzi: “Per me Zaccagni è più forte. Ha buonissime qualità tecniche ma l’anno scorso ha fatto quattro gol e quest’anno ne ha già segnati cinque in 13 presenze. Forse sarò di parte ma non lo sostituirei mai con Zaniolo”.Â

Con il dibattito che si è incentrato su questo confronto, l’influencer ha incalzato ironico: “Quaranta milioni per un giocatore che non incide, reduce da due infortuni pesanti? Allora ragazzi complimenti…”.