Calciomercato Roma, vendetta Marotta: affare da 30 milioni

Il direttore sportivo dell’Inter ha intenzione di mettere i bastoni tra le ruote della Roma nella prossima finestra di calciomercato

Tiago Pinto ha già preparato la lista di calciomercato in vista di gennaio, che si avvicina piano piano. Con il primo mese del nuovo anno arriva anche l’inizio ufficiale felle trattative, in cui il general manager dovrà rinforzare la rosa di Mourinho. Le lacune individuate dallo Special One in questa prima parte di stagione sono tante, ma alcune hanno strascichi lontani. La difesa, infatti, non è mai stata rinforzata veramente. José, infatti, chiede da tempo un nuovo centrale per poter migliorare il reparto arretrato, lo chiede dall’estate, ma nonostante gli sforzi del general manager non è arrivato nessuno.

Il primo grande problema per il tecnico originario di Setubal è il numero di interpreti per quel ruolo. A sua disposizione ci sono solo Chris Smalling, Roger Ibanez, Gianluca Mancini e Marash Kumbulla, che in campionato non si è mai visto. In totale l’albanese ha giocato solo 43 minuti, un numero molto basso che porta il livello di allarme per la difesa più in alto. Innanzitutto, il numero di giocatori presenti è rischioso visto che tre su quattro sono impiegati in campo. In caso di infortunio o squalifica, la Roma finirebbe le alternative. Poi, in questa prima parte di stagione, i difensori hanno mostrato alcuni limiti e per questo Mourinho vuole un nuovo difensore centrale.

Calciomercato Roma, anche Inzaghi vuole Hincapié

Uno dei profili che piace di più alla Roma è quello di Piero Hincapié, difensore centrale del Bayer Leverkusen e dell’Ecuador da poco eliminato dal mondiale. Come riporta la Gazzetta dello Sport, sulle sue tracce non ci sono solo i giallorossi, ma anche l’Inter di Inzaghi che di recente di è unita alla corsa. Il ventenne sudamericano stuzzica le fantasie di Inzaghi che deve aggiustare la situazione nel reparto difensivo dell’Inter. Tra rinnovi e possibili partenze, Marotta deve migliorare la difesa nerazzurra con Smalling sempre nel mirino e lo scippo di Dybala ancora nella mente.