Calciomercato Roma, Pinto chiude 🤝 a 10 milioni: firma a un passo ✍️

Il general manager della Roma è vicino a chiudere un altro affare in vista del calciomercato invernale dopo aver preso Solbakken a zero

Tiago Pinto si sta muovendo in anticipo in vista del calciomercato invernale per migliorare la Roma. Il general manager nei giorni scorsi ha potuto ufficializzare il primo colpo in vista del 2023. Si tratta di Ola Solbakken, attaccante norvegese ex Bodo/Glimt che ha stregato Mourinho durante la cavalcata alla vittoria della Conference League della scorsa stagione. Il ventitreenne, grazie alle sue prestazioni, è riuscito a fare colpo sullo Special One che lo ha voluto prendere a poche settimane dalla scadenza del suo contratto.

Il club nordico, però, non ha dato all’attaccante il nullaosta per allenarsi insieme ai giallorossi e intanto Pinto aspetta il primo gennaio per poter abbracciare il suo nuovo acquisto. Sulla lista delle cose da fare, poi, ci sono diversi compiti in ottica calciomercato per migliorare la Roma. In primis c’è da prendere un terzino destro che possa andare a rimpiazzare Rick Karsdorp, ormai fuori dal club. Poi va rinforzata la difesa, così come il centrocampo. Infine, particolare attenzione va dedicata anche alle cessioni, con il fair play finanziario dietro l’angolo.

Calciomercato Roma, il Valencia pronto a riscattare Kluivert

Come riporta Il Tempo, uno dei giocatori a un passo da lasciare in modo definitivo la Capitale è Justin Kluivert. L’attaccante olandese piace molto al Valencia di Rino Gattuso, che lo ha apprezzato in questa prima parentesi al Mestalla. L’ex tecnico del Napoli lo considera uno dei giocatori fondamentali della rosa ed è disposto a riscattarlo già a gennaio. L’affare dovrebbe concludersi per circa 10 milioni, con Pinto che vuole mantenere una piccola percentuale sulla futura rivendita. Una firma, quella del general manager, che ha intenzione di fare cassa senza reinvestire per dimostrare alla Uefa di aver intrapreso un percorso virtuoso.