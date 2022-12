Calciomercato Roma, erede di Karsdorp in Serie A: Pinto già all’opera

L’allenatore della Roma sta monitorando un giocatore della Serie A da tempo per tentare un assalto in futuro in vista del calciomercato

Tra poche settimane arriva Natale e dopo ci sarà Capodanno con l’inizio del 2023 che come da tradizione avverrà col botto. A partire dai primi giorni di gennaio, comincia anche il calciomercato invernale, tappa importante per gli appassionati di calcio, ma anche per tutti gli addetti ai lavori. Questa finestra è fondamentale per addrizzare il tiro dopo aver individuato le lacune della rosa nella prima parte di stagione. Grazie alle trattative, tutti i club potranno rinforzarsi per cercare di raggiungere i propri obiettivi.

Tra questi club c’è anche la Roma che ha intenzione di raggiungere l’accesso in Champions League. La prima situazione da risolvere nella rosa riguarda Rick Karsdorp, vicino a lasciare la Capitale dopo le parole dello Special One in conferenza stampa ai margini del pareggio con il Sassuolo. L’olandese, senza mai essere stato nominato, è stato accusato di una pessima prestazione e Mourinho gli ha consigliato di trovarsi una nuova squadra. A questo ci sta pensando Tiago Pinto, che si sta muovendo anche per trovare la giusta alternativa per rimpiazzarlo nel migliore dei modi.

Calciomercato Roma, Mazzocchi nel mirino di Pinto per l’estate

Come riporta il Corriere dello Sport, un terzino destro che piace molto è Pasquale Mazzocchi, esterno della Salernitana che ha dimostrato di avere grande qualità. L’esterno destro è finito nel mirino di Pinto e di Mourinho che lo stanno monitorando, ma un eventuale assalto ci sarà solo in estate. Pinto, infatti, prima di poter acquistare deve vendere per evitare di superare i paletti che la Uefa ha fissato con il Fair Play Finanziario. Per questo il general manager sta cercando altre risorse per regalare a Mourinho un nuovo rinforzo.