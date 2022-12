ASRL | Calciomercato Roma, gratis a gennaio: arriva la svolta

A un mese dalla ripresa del campionato, la Roma continua a lavorare sul calciomercato per accontentare José Mourinho

In attesa di ritrovarsi in campo e di partire per la tournée in Portogallo, la Roma continua ad essere una delle società più chiacchierate in sede di mercato. Nelle ultime ore si è parlato molto di un possibile assalto a Memphis Depay e dell’imminente cessione di Bove al Lecce, ma la tematica più calda resta sicuramente quella legata al futuro di Rick Karsdorp.

Dopo la rottura consumatasi prima della sfida contro il Torino, la dirigenza giallorossa si divide tra i tentativi di ricucire lo strappo e la necessità di trovare una sistemazione all’esterno olandese. Dalla Juve alle sirene della patria, passando per le piste francesi e quelle turche, il futuro dell’ex Feyenoord condizionerà per forza di cose anche il mercato in entrata.

Calciomercato Roma, erede Karsdorp: prima svolta per Bellerin

Come è noto, tra i profili che vanno per la maggiore per l’eredità del numero 2 giallorosso ci sono anche gli spagnoli Alvaro Odriozola ed Hector Bellerin. Per quanto riguarda quest’ultimo, secondo quanto appreso da Asromalive.it nei giorni scorsi a Trigoria è arrivata la conferma che l’ex Arsenal può liberarsi gratis a gennaio. Il Barcellona ha bisogno di snellire la massa salariale e per questo è pronto a concedere lo svincolo all’esterno 27enne. In virtù di questi sviluppi, di recente si è passati dai semplici sondaggi a contatti concreti, con il calciatore che, nonostante il suo legame con il Betis, vede di buon occhio un eventuale trasferimento alla corte di José Mourinho