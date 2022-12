Calciomercato Roma, tripletta Marotta: è stato offerto

Calciomercato Roma, Beppe Marotta potrebbe tentare il nuovo scippo a parametro zero. Nuovo calciatore in scadenza proposto ai nerazzurri

Se non c’è due senza tre lo scenario che si profila sul futuro di Chris Smalling fa tremare i tifosi della Roma. Il difensore centrale è in scadenza di contratto con la squadra giallorossa ed il procuratore sta iniziando a guardarsi intorno. L’agente del numero 6 giallorosso, colonna difensiva della Roma di José Mourinho, ha proposto l’inglese all’Inter di Simone Inzaghi. Beppe Marotta potrebbe cercare il tris di scippi a parametro zero alla squadra giallorossa, l’intreccio difensivo si fa complicato sull’asse Roma-Milano in vista del calciomercato.

Nelle scorse ore la Serie A ha celebrato ufficialmente Chris Smalling. Il difensore centrale giallorosso è stato il calciatore ad aver effettuato maggiori respinte nel 2022, con un bottino di 123 intercetti effettuati. Il calciatore inglese si gode il prestigioso riconoscimento, a testimonianza una volta in più di quanto possa essere prezioso per mister José Mourinho. Ma c’è uno scenario che fa tremare i tifosi della Roma, il contratto del difensore inglese è in scadenza il prossimo anno ed il procuratore sta sondando nuove opzioni. L’agente del difensore ex Manchester United ha proposto il calciatore all’Inter.

Calciomercato Roma, l’agente di Smalling propone l’inglese all’Inter

L’Inter tenta il terzo scippo alla Roma di José Mourinho. In principio fu Edin Dzeko, l’attaccante bosniaco lasciò la squadra giallorossa nell’estate del 2021. Questa estate è stata la volta di Henrikh Mkhitaryan, che ha raggiunto il club nerazzurro a parametro zero. Ora, secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, il procuratore del difensore inglese avrebbe proposto Chris Smalling all’Inter in caso di addio alla maglia giallorossa. La speranza dei tifosi, per scongiurare il triplo scippo di Marotta, è che la volontà del numero 6 giallorosso sia ancora quella di legarsi alla Roma. Lo stesso Chris Smalling fece di tutto per lasciare definitivamente il Manchester United nell’estate del 2020. Molto è legato al futuro di due difensori in casa Inter, l’olandese De Vrij in scadenza di contratto e l’altro ex Lazio Francesco Acerbi.