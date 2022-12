Calciomercato Roma, si alza la posta 🔥 : bianconeri 🥊 KO

Il club ha fissato il prezzo per l’obiettivo di calciomercato che la Roma sta seguendo da diverso tempo per migliorare la rosa

Tra pochi giorni comincia il calciomercato e la Roma si sta muovendo per portare a termine diversi affari per migliorare la rosa. Il primo è già stato completato, con Ola Solbakken ufficializzato il 21 n0vembre come nuovo giocatore giallorosso. Il ventiquattrenne di Melhus andrà a rinforzare l’attacco giallorosso, dove i principali interpreti non stanno rendendo al massimo. Solo Paulo Dybala è arrivato a cinque gol in campionato, con Tammy Abraham che segue a tre. Zaniolo è finito suo tabellino dei marcatori solo una volta, mentre Belotti zero.

Per revitalizzare il reparto avanzato, José Mourinho ha deciso di prendere l’attaccante del Bodo/Glimt, ma ora ci sono da rinforzare anche gli altri reparti. A centrocampo si aspetta ancora il rientro di Georginio Wijnaldum, che sta recuperando dall’infortunio alla tibia. Ad agosto, l’olandese ha subito la frattura dell’osso durante un allenamento e ora sta lavorando per tornare a pieno regime. Mourinho vorrebbe comunque migliorare il reparto mediano e per questo ha messo nel mirino un giovane centrocampista che ha attirato l’attenzione di mezza Europa.

Calciomercato Roma, l’Internacional alza il prezzo per Cardoso

Si tratta di Johnny Cardoso, statunitense con passaporto brasiliano dell’Internacional di Porto Alegre. Le sue qualità hanno stregato diversi club in Europa e soprattutto in Italia. Uno dei club più agguerriti, infatti, è lo Spezia, ma le recenti mosse del club gaucho nelle ultime ore, hanno allontanato alcune pretendenti, compresi gli spezzini. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, i biancorossi hanno alzato l’asticella sul prezzo e ora vogliono almeno 7 milioni. Visto il grande interesse per il centrocampista vorrebbero far partire un’asta, con la Roma che fino ad ora non ha presentato neanche un’offerta ufficiale.