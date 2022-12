Calciomercato Roma, Cristiano Ronaldo inguaia Mourinho

Calciomercato Roma, nuovo intreccio con Cristiano Ronaldo che scatena l’effetto domino. José Mourinho rischia il sorpasso in vista di gennaio

Le strade di Cristiano Ronaldo e José Mourinho si incrociano nuovamente con il calciomercato invernale sullo sfondo. L’attaccante portoghese, ufficialmente svincolato dal Manchester United, può scatenare l’effetto domino lampo in vista di gennaio. A farne le spese sarebbe la Roma di José Mourinho, col portoghese che rischia il sorpasso in attacco in vista della sessione di calciomercato di riparazione. In Inghilterra non hanno alcun dubbio sull’eredità del portoghese. A raccoglierla potrebbe essere proprio uno degli obiettivi di José Mourinho e Tiago Pinto in vista delle prossime settimane.

Ha fatto rumore l’esclusione di Cristiano Ronaldo dal primo minuto in casa Portogallo ieri sera. Il ct lusitano ha tenuto il numero 7 in panchina e la sua nazionale ha dominato la sfida degli ottavi di finale contro la Svizzera. L’ex Juventus ha giocato una manciata di minuti ed il suo futuro professionale continua ad essere un rebus. Ma un mistero è anche il nome del suo sostituto in casa Manchester United. Dall’Inghilterra spunta un poker di nomi per il tecnico ten Hag, uno in particolare è stato recentemente accostato alla Roma di José Mourinho.

Calciomercato Roma, anche Memphis Depay sulla lista del Manchester United

Il sito Express.co.uk stila una lista di quattro nomi per il post Cristiano Ronaldo in casa Red Devils. Erik ten Hag avrebbe indicato quattro profili come rinforzo ideale per il mese di gennaio. A raccogliere l’eredità del portoghese potrebbero essere i connazionali Joao Felix, in forza all’Atletico Madrid o Rafael Leao, top player del Milan di Pioli. Ma spuntano anche due piste olandesi: la prima porta a guardare a Gakpo, al momento miglior marcatore del Mondiale e la seconda a Memphis Depay. L’attaccante del Barcellona nei giorni scorsi è stato accostato alla Roma di Mourinho, a caccia di rinforzi di livello per l’attacco giallorosso nella seconda parte di stagione. L’addio di Cristiano Ronaldo potrebbe insidiare i piani dello Special One per portare nella Capitale il numero 10 della nazionale Orange.