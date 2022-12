Futuro Karsdorp, virata Juventus e scambio in Ligue 1

Calciomercato Roma, sempre più incertezza sul futuro di Karsdorp, ormai prossimo al salutare i giallorossi ma sul quale gravano ancora tanti dubbi.

Il calciatore olandese sembra destinato al divenire nelle prossime settimane un ex Roma. Questo alla luce di una situazione ormai nota ai più e catalizzata dalle totalmente inattese parole di José Mourinho in quel di Reggio Emilia dopo il pareggio in extremis del Sassuolo, targato Pinamonti. In quell’occasione, José accusò di tradimento e scarsa professionalità uno dei suoi, senza però allusioni che lasciassero intendere a chi si riferisse.

Il nome di Rick è uscito però poco dopo, alla luce di ricostruzioni e puzzle ben incastrati che hanno permesso più o meno di risalire a genesi ed evoluzione di una frattura di rapporti che ha in questa fase toccato uno dei suoi punti più bassi. Cosa sia successo nello spogliatoio per portare una personalità forte ma di certo non poco saggia come José ad una sviolinata del genere è cosa nota a pochi. Ciò che è certa, invece, è la consapevolezza dello stesso Special One circa la propria azione.

Calciomercato Roma, addio Karsdorp e capolavoro in Ligue 1.: virata Juventus

Mourinho sapeva dal primo momento a cosa si sarebbe andati incontro dopo delle parole così pesanti e, al giorno d’oggi, sembrano esserci tutti gli ingredienti per assistere ad una sortita dell’olandese tra non molto. Come sovente evidenziato, però, va ricordato che la Roma non intende fare sconti e ha maturato una posizione molto ferma su tale scenario. Rick non partirà a prezzo di saldo o a condizioni non considerati opportune da Pinto e colleghi.

Stando agli ultimi aggiornamenti, la Juventus sembra essersi defilata alla luce di quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport” che parla di un forte interesse dei bianconeri per Fresneda. Le penne italiane sono state riprese anche dai media francesi e, in particolar modo, dal tabloid MadeinFoot. Alla notizia proveniente dal nostro Paese, d’oltralpe hanno evidenziato come sulle tracce di Karsdorp ci siano ancora Olympique Lione e Marsiglia, ribadendo la possibilità di assistere ad uno scenario di cui dettovi già qualche settimana fa. Quello cioè di un possibile scambio coinvolgente Houssem Aouar: il classico dei due piccioni con una fava. Staremo a vedere.