Calciomercato Roma, salta Luis Alberto: Monchi si consola da Pinto

Il direttore sportivo del Siviglia ha intenzione di trattare con la Roma in vista della prossimo finestra di calciomercato invernale

Quella i giallorosso non è stata la miglior parentesi della sua carriera, ma Ramon Monchi a Siviglia è trattato con tutto il rispetto del mondo. Il direttore sportivo, infatti, ha portato il club andaluso sul tetto d’Europa (League) per diversi anni di fila grazie alle sue intuizioni. Queste nella Capitale si sono fatte un po’ attendere e, anzi, per certi tifosi non ci sono mai state. Lo spagnolo, infatti, è stato accusato di aver rovinato una rosa di livello con acquisti e cessioni sbagliate, a detta di alcuni.

Dopo la parentesi in giallorosso, Monchi è tornato a Siviglia, dove ha ripreso il suo ruolo lasciato in precedenza. Ramon si è lasciato alle spalle la Capitale, anche se ultimamente è tornato a guardare alla rosa di Mourinho con interesse. I giocatori della Roma, infatti, hanno catturato l’attenzione dell’andaluso, che ha intenzione di migliorare la propria squadra a gennaio con diversi innesti. Il centrocampo è uno dei reparti che deve essere migliorato e l’ex ds giallorosso sta pensando di pescare a Trigoria.

Calciomercato Roma, Monchi vuole Villar

Come riporta fichajes.net, il direttore sportivo ha intenzione di portare al Siviglia Gonzalo Villar, ora in prestito alla Sampdoria. L’obiettivo del ds andaluso è quello di rinforzare subito la rosa, già a partire da gennaio e per questo motivo ha meso nel mirino il centrocampista spagnolo. L’ex numero 4 Elche è riuscito a ritagliarsi un discreto spazio all’interno della rosa blucerchiata, ma sono state diverse le partite in cui è partito dalla panchina. Andare a un club come il Siviglia potrebbe revitalizzare la sua carriera.