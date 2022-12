“Abraham tra i migliori al mondo” 🔝 : la rivelazione sul futuro 🔥

L’attaccante della Roma ha attirato l’attenzione di molti big club già a partire dallo scorso anno, dove ha segnato ben 27 gol in totale

Anche se in questa stagione non sta mantenendo il livello di quella passata, il talento di Tammy Abraham non è in discussione. Sono solo tre i gol segnati in Serie A in questa prima parte di campionato, ben al di sotto dello scorso dove ha portato la Roma alla vittoria della Conference League. Con le sue 27 reti totali, infatti, l’attaccante inglese ha aiutato il club nella cavalcata alla finale di Tirana, dove a mettere il timbro vincente è stato Nicolò Zaniolo.

Il gran numero di centri dello scoro anno ha portato la maggior parte dei tifosi del Chelsea a mangiarsi le mani a causa della sua partenza. Tammy, infatti, era di proprietà dei Blues, che invece hanno preferito vendere l’attaccante che ha trovato la sua fortuna nella Capitale. Anche in questa stagione, José Mourinho ah deciso di puntare su di lui e per aiutarlo nel migliore dei modi ha deciso di affiancargli due attaccanti del calibro di Andrea Belotti e Paulo Dybala. Quest’ultimo è tato di sicuro incisivo sia individualmente che con Abraham, a cui ha fornito diversi assist fino ad ora. Il secondo, invece, non è riuscito a lasciare il segno come tutti speravano.

Roma, Pellegrini: “Tammy con un po’ di mentalità e impegno può arrivare tra i migliori”

I quattro gol totali siglati fino ad ora hanno portato Abraham al centro delle critiche, ma Lorenzo Pellegrini è pronto a prendere le sue difese. In un’intervista a FourFourTwo, il capitano della Roma ha parlato proprio del compagno di squadra che può diventare uno dei migliori al mondo. L’inglese, infatti, ha bisogno solo della giusta mentalità, impegno, lavoro e applicazione per raggiungere questo obiettivo. Inoltre, il venticinquenne è stato molto coraggioso, sempre secondo il numero 7, a lasciare il Shelsea dopo la vittoria della Champions League per mettersi in mostra.