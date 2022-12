Calciomercato Roma, contatti avviati 🤝 : Pinto non perde tempo 🔥

Il general manager della Roma ha deciso di velocizzare i tempi e partire subito all’assalto dell’obiettivo di calciomercato

Tiago Pinto si sta preparando da tempo e ora è arrivato il momento di mostrare i muscoli. Con l’arrivo del nuovo anno c’è anche l’inizio del calciomercato invernale con tutte le squadre che cercheranno di rinforzarsi. Ovviamente, anche al Roma cercherà di migliorare la situazione della rosa dove ci sono alcuni esuberi che Mourinho non ha intenzione di utilizzare. Sono alcuni, infatti, i giocatori che hanno giocato solo una manciata di minuti, nonostante le tante cessioni dello scorso anno.

Oltre alle uscite, però, Pinto deve pensare anche alle entrate, con diversi reparti che vanno rinforzati. L’attacco è stato già ritoccato grazie all’ingaggio di Ola Solbakken, che però non si può allenare con i giallorossi fino ai primi di gennaio. Questo perché il Bodo/Glimt ha deciso di non concedere il nulla osta al giocatore in seguito agli attriti tra i due club. I norvegesi, infatti, non hanno ancora superato la rissa scoppiata al termine di una partita di Conference League tra le due squadre e hanno intenzione di tenere il punto. Per migliorare ancora il reparto offensivo della Roma, però, Pinto ha messo nel mirino un altro obiettivo di calciomercato.

Calciomercato Roma, contatti iniziali con Doan

Come riporta fussballtransfers.com, i giallorossi hanno messo nel mirino Ritsu Doan, attaccante giapponese classe 1998. L’ala del Friburgo ha catturato l’attenzione del general manager durante il Mondiale. L’ex Benfica, così, ha deciso di seguire la pista che porta al nipponico con il cui entourage ci sono stati anche dei contatti iniziali. Un primo approccio, quindi, che sembra difficile perché il giapponese si è unito al club di Bundesliga solo in estate dal PSV per 8 milioni.