Calciomercato Roma, intrigo Smalling con Juventus e Inter

Il futuro di Chris Smalling è tutto da vedere, con Juventus e Inter che cercano di strapparlo a Mourinho e la Roma vuole il rinnovo

Di nodi da sciogliere in casa Roma continuano a essercene tanti. In primis ovviamente il caso legato al futuro di Rick Karsdorp, dopo la dura rottura con José Mourinho iniziata nel post partita di Sassuolo. Non solo il futuro dell’olandese sarebbe in bilico però nella rosa giallorossa. Infatti anche quello di Chris Smalling continua a tenere impegnata la società giallorossa.

Il difensore inglese ha il contratto in scadenza a giugno 2023, ma con l’opzione di rinnovarlo, che può essere attivata dal giocatore, al raggiungimento del 50% di presenze in stagione. Su Smalling hanno subito messo gli occhi anche Juventus e Inter, che vorrebbero strapparlo a Mourinho come fatto dai nerazzurri lo scorso anno con Mkhitaryan. Tra i tre però, solo uno avrà la meglio.

Calciomercato Roma, ottimismo per Smalling: l’offerta giallorossa piace

La Roma rischia di perdere il proprio pilastro della difesa, ovvero Chris Smalling. Il difensore inglese ha un contratto con i giallorossi in scadenza a giugno 2023, ma ha due opzioni per il rinnovo. La prima è di rinnovare dopo il 50% delle presenze stagionali, la seconda invece prevedrebbe un contratto biennale con una piccola diminuzione dell’ingaggio.

Sulle sue tracce però continuano ad essere Juventus e Inter, che vorrebbero cercare di piazzare il colpo a parametro zero soffiando l’inglese a Mourinho. Secondo quanto riportato da ‘Il Romanista’ però, attraverso il proprio agente Smalling avrebbe fatto sapere di gradire l’offerta biennale della Roma e a Trigoria filtrerebbe cauto ottimismo. Dunque i giallorossi vedono più vicina la permanenza del colosso inglese.