Futuro Modric e rivelazione su Napoli e Inter 🎙 : “Ecco cosa vuole” 👀

Futuro Modric e annuncio sugli intrecci passati con Napoli e Inter. Le parole fanno chiarezza su uno dei calciatori maggiormente discussi nel corso degli ultimi giorni.

Il centrocampista croato si è distinto in queste ore per una prestazione sontuosa contro il Brasile, in occasione dei 120 minuti valevoli l’accesso alla semifinale di questo Mondiale i Qatar. Dopo aver risposto in extremis al gol di Neymar, i croati hanno alla fine avuto ragione della nazionale verdeoro ai calci di rigore.

Al di là della concretizzazione dal dischetto, la partita di Luka è stata contraddistinta dalla solita qualità e capacità di mettersi a servizio della squadra, sciorinando quelle caratteristiche che lo rendono al giorno d’oggi ancora uno dei centrocampisti più importanti e completi del nostro campionato. Non è un caso che a trentasette anni sia ancora un pilastro per la Nazionale e per un Real Madrid con il quale ha raggiunto traguardi personali e collettivi a dir poco nobilissimi.

Calciomercato Roma, Modric e quell’amore per l’Italia: “Lo volevano anche Napoli e Inter”

L’importanza mediatica da lui assunta in questi ultimi giorni è però legata anche ad un’altra questione. L’accostamento cioè alla Roma di Mourinho, distintasi in quest’anno e mezzo per approdi di prospettiva ma anche di elementi pronti e saggi che coadiuvassero Mourinho non solo tecnicamente ma anche in uno spogliatoio non poco ricco di giovani.

Sulla possibilità di vedere Luka nella Capitale si è esposto in queste ore anche Camelio, come da noi riportatovi. Alle parole dell’esperto di mercato si aggiungano poi anche quelle dell’intermediario Sabatino Durante, anch’egli intervenuto ai microfoni di Tv Play di Calciomercato.it. Questa la sua visione sul calciatore in questione.

“Non capisco come si faccia a parlare male di uno come Modric. So che vuole rimanere ancora al Real Madrid per poi chiudere la carriera negli USA. Potrebbe anche restare in Spagna, dunque ma ricordo anche di quando lo voleva il Napoli di Pierpaolo Marino, al quale fu comunicato che era un giocatore di altissimi livelli. Andò infatti al Tottenham e poi al Real Madrid, quando fu vicino all’Inter che non potè però poi rilanciare dopo l’offerta giunta dal Real. Ama l’Italia e vi ci sarebbe venuto volentieri. Parla anche un po’la lingua“.