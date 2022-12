Affare immediato ✍ in Brasile: formula già trovata 👀

Calciomercato Roma, Tiago Pinto può chiudere un affare a sorpresa in Brasile a gennaio. La formula per la chiusura dell’affare è stata già trovata.

È iniziato il conto alla rovescia verso la ripresa ufficiale della stagione della Roma. La squadra giallorossa tornerà in campo in Serie A il 4 gennaio, allo stadio Olimpico contro il Bologna. La prossima settimana il nuovo raduno a Trigoria agli ordini di José Mourinho. Il tecnico portoghese poi guiderà la squadra in un nuovo ritiro nel Portogallo del sud. Le attenzioni dello Special One si concentra sulle prossime manovre di Tiago Pinto, che può chiudere un nuovo affare a gennaio in Brasile.

Il general manager della Roma, l’ex Benfica Tiago Pinto, ha già messo a segno un primo colpo in entrata. A partire da gennaio Ola Solbakken sarà un nuovo calciatore giallorosso, dopo la naturale scadenza del contratto con il Bodo-Glimt. L’innesto dell’esterno offensivo può essere solo la prima novità in vista delle prossime settimane a firma Tiago Pinto. Il portoghese può sfruttare un nuovo assist in uscita proveniente direttamente dal Brasile, e sarebbe già stata trovata la formula per la chiusura immediata dell’affare.

Calciomercato Roma, pista in Brasile per Vina: San Paolo all’assalto

Riflettori accesi sul futuro di Matias Vina. Terzino sinistro classe 1997, ha giocato qualche scampolo di gara in Qatar prima dell’eliminazione del suo Uruguay. Il laterale mancino è arrivato alla Roma la scorsa estate dal Palmeiras, dopo che col club brasiliano vinse la Coppa Libertadores nel 2020. Ed il Brasile sarebbe pronto a riaccoglierlo, il San Paolo è pronto all’assalto.

Secondo quanto riportato dal sito Mercadodabola.net.br il San Paolo è pronto a fiondarsi sul numero 17 della Roma. Tiago Pinto potrebbe dare il via libera all’operazione con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il club brasiliano potrebbe decidere di accontentare le richieste del general manager, per riportare in America meridionale il terzino giallorosso. La cessione dell’ex Palmeiras aprirebbe le porte ad un nuovo scenario sulla corsia di sinistra in casa Roma.