Calciomercato Roma, contatti avviati: scatta l’asta con l’Inter per prendere il difensore, in scadenza, alla fine di questa stagione. Le ultime

Tiago Pinto ha diversi pensieri in testa. Non solo deve cercare di aiutare Mourinho sul mercato di gennaio cercando di portare nella Capitale elementi importanti così da dare la possibilità di fare delle scelte allo Special One. Ma deve cercare anche di intavolare quelle trattative che riguardano i rinnovi dei giocatori in scadenza.

Tralasciando il discorso Zaniolo, che sembra ormai destinato a trattare solamente alla fine della stagione, quello che al momento sembra essere decisamente più urgente riguarda Smalling. Il difensore inglese, come tutti sappiamo, ha un’opzione per il prolungamento nel momento in cui scatteranno almeno la metà delle presenze stagionali. Ma a differenza degli altri ha dalla sua la possibilità di rinnovare o meno. Situazione identica a quella di Mkhitaryan lo scorso anno. Sentendo il profumo del colpo a zero, l’Inter si è già mossa sull’inglese. E TuttoSport, in edicola questa mattina, piazza anche la Juventus come interessata al giocatore.

Calciomercato Roma, anche la Juve su Smalling

Secondo il quotidiano torinese la Juve avrebbe già avviato i contatti con l’agente di Smalling per capire la fattibilità dell’operazione. E potrebbe mettere sul piatto un’offerta per un biennale a cifre superiori di quelle che la Roma avrebbe in mente per il difensore.

Una situazione da tenere sotto osservazione in poche parole e anche con estrema importanza. Smalling infatti è uno dei punti fermi di Mourinho, che mai si priverebbe del giocatore che manda in campo anche quando sta poco bene e anche quando avrebbe decisamente bisogno di riposare. Servirebbe senza dubbio un’accelerata da parte di Pinto, magari anticipando i tempi per quel rinnovo che potrebbe scattare in automatico. In ogni caso, anche questo prolungamento si complica. Così come quello di Belotti.