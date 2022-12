“Vedrei bene Modric alla Roma”, la sentenza del grande ex

Calciomercato Roma, nei giorni scorsi la notizia dell’interesse per Modric ha scatenato i tifosi. E arriva anche la sentenza del grande ex

Nei giorni scorsi è uscita fuori la notizia del possibile interesse della Roma per Modric. Il centrocampista croato, impegnato al Mondiale dove ieri con la sua Nazionale ha buttato fuori dalla manifestazione il Brasile dopo i calci di rigore, è in scadenza di contratto con il Real Madrid e di rinnovo al momento non se ne è parlato.

Una situazione che quindi potrebbe interessare Pinto. Al di là dell’età, Modric è sicuramente un elemento ancora in grado di fare la differenza e lo abbiamo ben visto nell’ultima partita giocata. Di dubbi, qualcuno, in ogni caso ne ha avuti. Soprattutto per via della carta d’identità del croato che non è freschissima. Un progetto a lungo termine, così come hanno sempre fatto capire i Friedkin, non passa sicuramente da acquisti di questo genere. La sentenza, comunque, è arrivata dal grande ex, Candela, che ha parlato al Messaggero.

“Vedrei bene Modric alla Roma”, le parole di Candela

Intervenuto per commentare il Mondiale, Candela, tifoso giallorosso, ha detto la sua sulla possibile operazione di mercato. Oltre il Marocco come possibile sorpresa della manifestazione in Qatar per “come interpreta le partite e per come difende”, il francese ha parlato della Croazia in questi termini: “Ha il centrocampo forse tra i più forti del Mondo, e Modric lo vedrei bene alla Roma“.

A 38 anno il croato fa ancora sognare e gioca, a pallone, come pochi sanno fare. Qualità indiscusse e carisma del grande. Caratteristiche che Mourinho ama. Sì, nonostante l’età, Modric sarebbe davvero un grande colpo. E Roma sogna.