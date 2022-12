Calciomercato Roma, Simeone ⚔️ corre ai ripari: rinforzo immediato 🔥

Il tecnico dell’Atletico Madrid ha deciso di fare sul serio per l’obiettivo di calciomercato della Roma in vista di gennaio

Tra qualche settimana comincia il 2023, con gennaio che non porta con sé solo il ritorno in campo della Serie A. Con l’arrivo del nuovo anno comincia anche il calciomercato invernale, in cui la Roma dovrà rinforzare la rosa andando a ritoccare diversi reparti. Il primo per cui è stato già fatto un passo in avanti è l’attacco, per cui Pinto ha portato nella Capitale Ola Solbakken.

L’attaccante del Bodo/Glimt ha stregato Mourinho durante la cavalcata alla vittoria della Conference League, culminata con la finale di Tirana lo scorso 25 maggio. Nel girone e ai quarti di finale, la Roma ha dovuto affrontare il club nordico, con il ventiquattrenne che ha catturato l’attenzione dello Special One. I giallorossi hanno ufficializzato il suo ingaggio qualche giorno fa, ma per vederlo all’opera con la maglia della Roma bisognerà attendere i primi di gennaio. Il Bodo/Glimt, infatti, non ha concesso il nulla osta per permettere al giocatore di allenarsi con Mourinho, che gli ha mandato un piano preciso da seguire.

Un altro reparto che va migliorato è di sicuro la difesa, dove Mourinho vorrebbe un altro interprete dall’estate. Lo Special One, infatti, schiera la squadra con la difesa a tre, mentre i centrali presenti sono solo quattro. Un rischio enorme in caso di infortunio o squalifica. Senza contare che in alcune gare sono stati schierati nei braccetti laterali anche Vina e Celik. Per questo, il tecnico di Setubal vorrebbe un nuovo centrale da abbracciare.

Calciomercato Roma, l’Atletico vuole Soyuncu

Nel mirino dei giallorossi c’è Caglar Soyuncu, centrale del Leicester che piace molto allo Special One. Il turco in questa stagione non sta giocando molto con il Leicester e per questo il portoghese sta valutando l’assalto.

Sulle tracce del centrale classe 1996, però, non ci sono solo i giallorossi, ma anche l’Atletico Madrid di Simeone. Secondo As.com, il Cholo ha intenzione di ricominciare la rifondazione della squadra proprio partendo dalla difesa. I muscoli e i centimetri di Soyuncu farebbero comodo al tecnico argentino, che è pronto a sfidare Mourinho a partire da gennaio.